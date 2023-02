XV DE FRANCE - À quatre jours du match face à l’Italie, le XV de France poursuivait son stage sous le temps doux de Capbreton. Au programme, entraînement à haute intensité avec le groupe au complet, jusqu’à ce que Gabin Villière sorte du terrain.

C’est dirigés par Fabien Galthié lui-même, que les espoirs du Stade montois servaient d’opposition aux joueurs de l’équipe de France, ce mercredi, en début de séance à Capbreton. Après avoir effectué quelques lancements de jeu entre eux - pendant que les grands s’échauffaient avec des jeux de passe et des renvois - ces jeunes pousses étaient ensuite cantonnées à défendre, avec vitesse mais sans intensité, les offensives des présumés titulaires des Bleus pour préparer le fameux entraînement à haute intensité.

Villière touché à la cheville

Parce qu’après ce hors-d’œuvre, les bruits sur le terrain ont clairement changé. Aux simples annonces des joueurs s’ajoutait un grand barouf de corps qui s’entrechoquent et de gémissements, lors d’un duel intense entre chasubles bleues et chasubles blanches. Une mise en situation poussée à l’extrême, quand on sait que Fabien Galthié imaginait en lançant les actions : « Touche ici pour la France face à l’Italie », « pénalité pour l’Italie ! » Aussi, l’arbitre Jérôme Garcès communiquait en anglais avec les joueurs, qui s’opposaient sans lésiner sur les contacts. Le tout, sous les yeux d’une centaine de spectateurs présents, dont un certain Camille Lopez, accompagné de Grégory Patat.

XV de France - Après sa blessure, Gabin Villière a assisté au reste de l'entraînement depuis le bord de la pelouse. Midi Olympique - Patrick Derewiany

Ces derniers applaudissaient d’ailleurs un essai de Damian Penaud, auteur d’un joli numéro, au début de la deuxième mi-temps de ce match factis. Au complet ce mercredi, le groupe France a tout de même effectué la moitié de l’entraînement à haute intensité sans Gabin Villière. Ce dernier a passé la fin de séance sur le bord du terrain, manteau sur le dos et capuche sur la tête. C’est en fait suite à un coup sur sa cheville encore sensible que le staff préférait le preserver. Inquiétude à venir en vue du Tournoi ?