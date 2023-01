Forcément heureux après la première victoire bonifiée de l’Aviron bayonnais cette saison (37-9), le demi de mêlée Guillaume Rouet a apprécié que son équipe ne s’affole pas, malgré un score plutôt serré jusqu’à la pause.

Guillaume, ce soir, vous avez quinze points d’avance sur Brive, treizième. L’Aviron est-il maintenu ?

Non, toujours pas. Tant que mathématiquement, ce ne sera pas fait, je ne vais pas changer d’avis. Mais c’est bien, c’est une très bonne chose d’avoir gagné aujourd’hui, surtout qu’ils n’ont pas pris de point. Nous avons pris notre premier bonus offensif de la saison, pour la confiance, c’est quand même mieux de continuer avec des résultats comme ça. Il nous reste un match à Toulouse avant la trêve et j’espère qu’on finira bien ce bloc.

Vos bons résultats vous donnent-ils envie d’aller voir un peu plus haut ?

Ça donne envie de continuer à gagner des matchs, continuer à embêter des équipes à l’extérieur et ramener des points. Qui sait, peut-être que plus tard, si jamais le maintien est acquis, on pourra se permettre de regarder plus haut. Franchement, sans langue de bois, on ne parle que du maintien. On savait à quel point ce match face à Brive, aujourd’hui, était important. Malgré notre très bon début de saison, il pouvait tout relancer. Ça a été un peu compliqué en première mi-temps, mais c’est chose faite et de bonne manière avec les cinq points, donc tant mieux.

Le multiplex de la 16e journée de Top 14 est terminé ! ?

Castres a eu chaud, Bayonne a écrasé Brive, Perpignan s'est offert une victoire face au Stade français... Tous les résultats sont disponibles sur le site et l'appli ! pic.twitter.com/ukUmBhvrl6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 28, 2023

Nous sommes le 28 janvier et l’Aviron est quatrième du championnat. Hallucinez-vous ?

Je crois que nous avions fini à la septième place une saison, mais ça ne m’est pas souvent arrivé (rires). Si des gens m’avaient dit ça, je les aurais pris pour des fous ! Mais c’est bien, on prend. Nous sommes toujours invaincus à la maison, c’est très important et j’espère qu’on le restera le plus longtemps possible. J’espère aussi qu’on va aller grappiller quelques points à l’extérieur, car à chaque fois, on a fait des bonnes performances, mais un trou d’air ne nous a malheureusement pas permis d’en ramener.

Votre équipe a su s’adapter en cours de match…

J’ai trouvé que nous étions timorés en première mi-temps. Je ne sais pas si c’était par rapport à l’enjeu, mais notre conquête a fait que l’on n’a pas pu mettre notre jeu en place. À la mi-temps, on s’est dit qu’il fallait repartir sur des choses simples. Même en touche, nous avons un peu changé notre fonctionnement et ça a très bien marché. Nous avons fait un gros début de deuxième mi-temps, il nous a permis de prendre le score et de les éloigner de plus en plus. On finit très bien le match en marquant cet essai de pénalité et en allant chercher le bonus offensif. C’était un peu inespéré à la mi-temps. Ça prouve, aussi, qu’on a un peu mûri dans la façon d’aborder les matchs.

Vous avez su gérer les moments importants, ce n’était pas le cas de Bayonne par le passé. Le ressentez-vous ?

Je ressens, surtout, qu’on n’a pas d'affolement. Même quand ils étaient proches au score, nous n’avons pas paniqué, nous n’avons pas surjoué. C’est un peu différent des autres années. Camille nous apporte un peu cette assurance, mais je trouve que sur l’ensemble de l’équipe, personne ne panique, personne ne parle plus qu’un autre et les résultats sont là. Tant mieux. Pour avancer dans la saison, c’est quand même plus agréable avec des victoires comme ce soir.