Eneriko Buliruarua, le centre fidjien de l’Aviron bayonnais, auteur du premier essai du match, a mis son équipe sur de bons rails, alors que Motu Matu'u, le talonneur du CAB, a été en difficulté au niveau de ses lancers en touche en première période.

Les Tops

Eneriko Buliruarua

Titulaire aux côtés de Sireli Maqala, le centre fidjien a réalisé un gros match. Offensivement, d’abord, il a amené toute sa puissance au milieu du terrain (3 plaquages cassés, 7 courses avec ballon) et il a parfaitement bien conclu la percée de Luke Morahan (20e). En début de seconde période, il n’est pas loin de doubler la mise, mais il commet un en-avant à quelques mètres de l’en-but (43e). En défense, l’ancien joueur du Stade rochelais s’est démultiplié. Il a bien stoppé son vis-à-vis et a aussi été pénible dans le jeu au sol, à l’image de ce ballon important gratté avant la demi-heure de jeu (27e).

Pierre Huguet

Quelle activité du troisième ligne ! Au four et au moulin pendant 80 minutes, l’ancien joueur de Carcassonne a plaqué à tour de bras (9 plaquages) et s’est souvent proposé autour des rucks (12 courses avec ballon, seul Uzair Cassiem a fait mieux avec 13 courses). S’il a concédé une pénalité pour une faute au sol, il s’est une nouvelle fois montré très précieux dans le combat d’avants.

Esteban Abadie

Si le CAB a été plutôt stérile à Dauger, puisqu’il n’a marqué que neuf points, l’ancien joueur du Racing a globalement effectué un bon match. Il a réalisé une très belle percée en première période (9e) et s’il n’a pas pu aller au bout sur cette action, Camille Lopez s’est mis à la faute, ce qui a permis à Enzo Hervé d’ouvrir le score. En touche, il a aussi embêté Facundo Bosch avec un ballon volé (25e). Il s’est aussi beaucoup donné en défense, puisqu’avec dix plaquages, il termine deuxième meilleur plaqueur briviste, derrière Ratuva (12).

Esteban Abadie a une nouvelle fois livré une performance de haut niveau face à Bayonne. Icon Sport - Icon Sport

Les Flops

Motu Matu’u

Le talonneur de Brive a connu une après-midi compliquée en touche. Son lancer, à la sixième minute, a été trop long. Deux minutes plus tard, pour avoir mis trop de temps à se préparer sur une touche dans les 30 mètres basques, le CAB a été sanctionné d’un coup-franc. Matu’u a aussi effectué un lancer pas droit (18e) et juste avant la pause, alors que Brive avait une munition intéressante à jouer dans les 22 mètres du club basque, il n’a pas su trouver Delannoy. En défense, il a été le Corrézien qui a manqué le plus de plaquages. Un match à oublier.

Paul Abadie

Le numéro neuf n’a pas été très inspiré derrière son pack. Il a souvent mis du temps à sortir le ballon de ses rucks, ce qui n’a pas permis au CAB de mettre de la vitesse dans ses lancements. Au pied, il a souvent eu du mal à sortir son équipe de la pression mise par l’Aviron bayonnais.

Tietie Tuimauga

En début de match, le pilier gauche a reçu un carton jaune pour un geste de brutalité sur Facundo Bosch largement évitable (12e). Pendant son infériorité, le CAB a encaissé un essai qui le fera courir après le score pendant toute la première période.