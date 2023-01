Pro D2 - Dans un match enlevé et serré, pour la 18e journée de championnat, l'USON s'est imposé, à la sirène grâce à une pénalité de Barbier, à Vannes (22-24). Les Nivernais se donnent de l'air sur le bas du classement, et peuvent désormais rêver d'une place en phase finale. Pour les Bretons, c'est un deuxième revers de rang à domicile.

Nevers est de retour ! Au terme d'un match plein de bravoure, l'USON a gagné pour la première fois à Vannes (22-24), dans l'antre de La Rabine, depuis sa remontée en Pro D2. La bande de Xavier Péméja a pu remercier chaleureusement Arthurs Barbier. À 24 ans, le demi de mêlée a inscrit la pénalité de la gagne, après la sirène, en coin complètement sur la gauche.

Un succès qui permet à Nevers de regarder vers le haut, et les places qualificatives à la phase finale. Les Jaune et Bleu ne sont plus qu'à trois points de Grenoble (6e). Vannes (7e) a manqué l'occasion de dépasser les Isérois. Les Bretons viennent de perdre deux fois de suite à domicile, après le revers concédé face à Agen (15-16), il y a 15 jours.

Pourtant, malgré le froid, c'est Vannes qui a d’emblée voulu mettre du rythme en multipliant les séquences et le jeu au large. Sur le reculoir, Nevers a été contraint de se mettre à la faute par l’intermédiaire de Van der Merwe. À 40 mètres, en face des poteaux, Lafage a récompensé le travail de ses équipiers (3-0, 4e). Le héros de ce début de partie a par la suite été malheureux. Sur un coup de pied tendu, l’ouvreur de Vannes s’est fait contrer par Reynolds. Le Sud-Africain, assez chanceux sur le coup, est allé, quarante mètres plus loin, marquer en coin (3-5, 8e). Une action qui a véritablement lancé les Nivernais.

Mais, au sortir du premier quart d’heure, les équipiers de Fraser ont connu un terrible coup du sort. Installés dans le camp de Vannes depuis dix minutes, ils ont perdu l’un des leurs. Blessé sérieusement au genou gauche, et parti avec les pompiers sur une civière, Manevy avait le masque de douleur. Une cruelle blessure qui a mis à mal le moral de ses partenaires. Indisciplinés (7 pénalités concédées dans le premier acte), les hommes de Péméja ont cédé sur une magnifique combinaison bretonne.

À la suite d’une pénalité jouée à la main, Boulier a réalisé une belle passe dans le dos vers Gorrissen. Le troisième-ligne argentin a marqué sans opposition pour remettre les locaux devant (10-5, 26e). Sur le renvoi, Reynolds a limité la casse en inscrivant ses premiers points au pied (10-8, 27e). Néanmoins, le maître à jouer de l’USON s’est montré anormalement maladroit face aux perches en manquant une nouvelle pénalité dans ses cordes (38e).

Bastardie a vu rouge

Au retour des vestiaires, le match s'est complètement emballé. À la suite d'un effort des avants, qui ont récupéré le renvoi, Erasmus est allé marquer en coin au terme d'une belle course en solitaire (10-13, 42e). En coin, Barbier, qui est venu prendre le but dans les mains de Reynolds, a commencé son festival (10-15, 43e).

Sonnés, les Vannetais n'ont pas douté longtemps. Ils ont répondu immédiatement par un essai en force de Boulier (17-15, 45e). Un mano a mano s'est installé, et le stress qui s'est emparé de La Rabine n'a fait qu'amplifier.

Sur le renvoi, Bastardie a commis l'irréparable. En chasse, l'ailier est venu frapper sa tête contre celle de son adversaire. Une expulsion logique qui a marqué un tournant dans cette rencontre. Immédiatement, Barbier a redonné un maigre avantage aux siens (17-18, 49e). Dans un vent de panique, Vannes s'est montré de plus en plus indiscipliné. Le demi de mêlée a continué son récital au pied pour accroître l'avance (17-21, 59e).

Proche d'un énorme coup, l'USON s'est mise à paniquer. Mis à mal en mêlée, indisciplinés dans le jeu courant, les Nivernais ont aussi été réduits à 14. Plataret a récolté un avertissement pour fautes répétées. Immédiatement, les locaux en ont profité par l'inévitable Hulleu. Sur une belle diagonale au pied de Hollinshead, l'ailier a inscrit son 8e essai de la saison. L'ouvreur n'est en revanche pas parvenu à mettre son équipe à l'abri avec la transformation (22-21, 65e). Deux points qui coûtent cher à la fin de cette partie, la faute à une entrée exceptionnelle de Barbier.

La semaine prochaine, Nevers voudra bonifier son bon résultat, à domicile, face à Aurillac. Pour Vannes, il faudra tenter de réagir sur la pelouse de Biarritz.