Référendum FFR - C'est le jour J, les clubs votent pour désigner ou non Buisson en tant que président délégué de la FFR

Le référendum pour désigner ou non le président délégué de la FFR a débuté ce lundi. À midi précisément. La FFR va donc connaître en milieu de semaine dernière le processus réglementaire mis en place par voie électronique. Les résultats du référendum devraient être communiqués ce jeudi dans la journée.



Voilà plusieurs semaines que la Fédération française de rugby est secouée par la mise en retrait de son président, Bernard Laporte. Pour le remplacer, c'est le nom de Patrick Buisson qui a été proposé. Les clubs ont donc été amenés à voter pour décider si oui ou non, Patrick Buisson sera le président délégué de la FFR.

Une proposition que l'opposition n'a pas vraiment appréciée. Florian Grill explique : "Nous respectons évidemment le principe de la mise en place d’un référendum puisqu’il a été proposé par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera et par le comité d’éthique et de déontologie de la FFR. Nous sommes légalistes. Mais nous pensons que les clubs doivent voter contre le candidat qui nous est imposé par Bernard Laporte, quel qu’il soit. Parce que si le candidat est rejeté lors du référendum, il y aura forcément des élections générales"

C'est donc dans un contexte assez tendu que les clubs ont voté et voteront jusqu'à ce jeudi 12 heures. Dans le cas où une majorité des clubs votent "pour", Patrick Buisson serait désigné président délégué de la FFR jusqu'en décembre 2024. Dans le cas où une majorité des clubs votent "contre", Patrick Buisson ne sera pas désigné président délégué de la FFR et deux options seraient alors possibles. Dans un premier cas, Bernard Laporte pourrait proposer un nouveau nom de son camp pour assurer le poste de président délégué. Dans un second cas, des élections pourraient alors être organisées sous six semaines si le camp Laporte décidait de ne pas poursuivre le combat.

Le vote se déroule du lundi 23 au jeudi 26 janvier, 12h

C’est en présence d’un huissier que le prestataire technique mandaté procédera à l’ouverture de la consultation prévue à midi. Cette consultation se déroulera durant 72 heures (du lundi 23 janvier à 12 heures au jeudi 26 janvier à 12 heures). Dans un avis, le comité d’éthique et de déontologie a explicité qu’il revient au seul président de chaque association affiliée, dès lors que celui-ci est connu de la FFR comme étant titulaire des droits correspondants à l’exercice de cette fonction, de représenter l’association qu’il préside au titre de la consultation.

Une communication a été transmise le 16 janvier à l’ensemble des clubs afin que chacun puisse effectuer le contrôle de la personne identifiée comme président titulaire des droits correspondant à l’exercice de cette fonction pour leur association

1974 votants

À l’issue de cette période de collecte, le 18 janvier, la liste des votants a été déposée auprès du cabinet d’huissiers en charge des constats, et de la société Voxaly-Docaposte mandatée pour la consultation. La liste des associations votantes représentées par un président dûment identifié comporte 1 974 votants pour 278 539 licenciés (91 %), et 9 661 voix (90,5 %).

Trois réponses possibles : Pour/Contre/Abstention

Les votants seront destinataires quelques minutes avant l’ouverture d’un mail et SMS par le prestataire mandaté d’un code d’accès, généré aléatoirement. Les votants seront appelés à répondre à la question unique suivante : « Approuvez-vous la proposition de M. Bernard Laporte de désigner M. Patrick Buisson en qualité de président délégué de la FFR ? » Trois typologies de réponse à cette question seront proposées aux votants : Pour - Contre - Abstention.

Ce vendredi matin, le collectif Ovale ensemble, groupe d’opposition mené par Florian Grill, a donné une dernière conférence de presse pour rappeler les enjeux du vote qui désignera, ou pas, Patrick Buisson comme président délégué de la FFR.https://t.co/kXPQmyEcS8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 20, 2023

Des résultats le jour même ?