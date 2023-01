CHALLENGE CUP - VIDÉO. Lors de la troisième journée de Challenge Cup entre Pau et les Dragons de Newport, le prometteur palois Théo Attissogbé a fait des étincelles. En tout début de deuxième mi-temps sur un ballon haut, il élimine plusieurs défenseurs et transperce la défense galloise. Clovis Le Bail est au soutien et Vincent Pinto conclut l'action en inscrivant le deuxième essai des Béarnais.