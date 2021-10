Lors de ce rassemblement, on peut observer beaucoup de nouveauté dans ce XV de France…

Vous voyez de la nouveauté, mais moi, je vois quand même beaucoup de continuité. Je crois qu’hormis un joueur, tous les autres ont déjà porté le maillot bleu ou ont au moins participé à des rassemblements. Certains ont été un peu introduits lors de la tournée en Australie, donc il n’y a pas de découverte sur eux. Ces joueurs connaissent le fonctionnement, et les joueurs qui étaient là au cours des périodes précédentes aussi. Aujourd’hui, c’est juste un petit mélange de tous les joueurs qui ont porté le maillot. La nouveauté, elle existe avec certains joueurs qui performent avec leurs clubs respectifs, des performances qui leur permettent de postuler en équipe de France. Donc il peut aussi y avoir une forme d’émulation interne dans ce XV de France.

Vous avez encore travaillé les fins de matchs lors des entraînements. Est-ce une chose sur laquelle vous voulez mettre l’accent ?

Oui, énormément. Parce qu’on se rend compte que depuis le début de notre mandat, il y a eu énormément de rencontres qui se sont joués dans les dernières minutes. Et cela semble assez logique. Je crois que le niveau international aujourd’hui est un niveau très difficile, et sur la longueur, ce sont les équipes qui ont un peu plus de régularité et qui parviennent à maintenir leur niveau d’exigence le plus longtemps possible qui performent. La majorité des défaites que l’on a pu concéder, ce sont des défaites sur de courts instants de matchs. Mais on a aussi eu de belles victoires sur les derniers instants. Ces histoires de scénarios permettent donc aux joueurs de ne pas découvrir toutes les situations en match, d’avoir encore plus de vécu commun, avec des entraînements qui leur permettent d'être efficients sur leurs décisions lors des moments capitaux.

On vous suit.

Aujourd’hui, on a des joueurs qui, à l’image de notre nouveau capitaine, sont des mecs qui sont plutôt prêts dans leurs têtes pour jouer des grands matchs, des mecs qui sont plutôt aptes à prendre de belles et grandes décisions. Et en travaillant un peu tous ces systèmes-là, on essaie de les habituer à toutes les situations. En répétant des situations particulières, on parvient plus à s’adapter. On espère que cela nous permettra de remporter des rencontres en fin de partie. On l’a vu en Australie : on perd un match sur un dernier choix, et on en gagne un autre sur une décision similaire sur la même tournée.

Lors des entraînements, comment faites-vous pour restituer au mieux ces situations réelles ?

La première chose, c’est l’intensité. On se rend bien compte que la possibilité de travailler à 42 joueurs donne une opposition de haut niveau. Tout le monde est quand même à un très haut niveau. Aujourd’hui, on a des formes d’entraînements qui nous permettent de toucher des données que l’on n’avait pas touché jusqu’à aujourd'hui. Par exemple, on se rend compte que le cinq de devant réussit à produire des niveaux de courses et d’intensité qui n’étaient pas atteints auparavant. Donc quand il y a de l’intensité, de la fatigue, du combat, avoir en plus la lucidité de répéter différents scénarios aux entraînements, c'est ce qui fait que les joueurs créent de l’expérience commune, et arrivent au final à prendre les meilleures décisions pour l’équipe.

Quelle est l’importance des leaders de jeu dans la gestion des fins de rencontres ?

Tous les joueurs sont des leaders en équipe de France. On n’a que des joueurs qui s’approprient le projet. C’est une chance d’avoir un tel groupe. Après, au milieu de ce groupe, on a d’autres joueurs qui sont un petit peu plus responsabilisés, qui sont capitaines en club, et qui sont aussi habitués à prendre des décisions importantes en championnat ou en coupe d’Europe.

Actuellement, on parle beaucoup d’une association Jalibert-Ntamack. Si l’un des deux venait à sortir en fin de match et qu’il était remplacé par un joueur d’un autre profil, la stratégie deviendrait d’un coup très différente…

On a des joueurs d’expérience, qui pratiquent régulièrement le haut niveau. On se rend bien compte qu’ils sont capables de s’adapter. Ces mecs-là sont assez grands pour prendre les bonnes décisions et trouver la complémentarité qui est la leur. On a parfois eu très peu de temps pour réparer les matchs, comme contre le pays de Galles la saison passée, où l’on avait eu seulement six jours. Mais là, on travaille beaucoup à 42 joueurs, les gars font des rotations… Donc on n’a pas vraiment de soucis là-dessus.