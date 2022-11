Coupable d’un geste dangereux sur Cheslin Kolbe, Antoine Dupont a reçu samedi dernier, lors du deuxième test-match de la tournée d'automne, le premier carton rouge de sa carrière. Ce mercredi matin, le demi de mêlée a comparu devant une commission judiciaire indépendante par liaison vidéo. "Le joueur a reconnu avoir commis un acte de jeu déloyal méritant un carton rouge", explique le communiqué de l'Autumn Nations Series.

La Commission de discipline explique : "Ayant pris en compte les circonstances atténuantes, notamment les preuves de remords et de contrition du joueur, son dossier disciplinaire antérieur exemplaire et sa conduite pendant l'audience, la Commission de discipline a réduit le point de départ de huit semaines/matchs de quatre semaines/matchs". Evidemment absent contre le Japon ce dimanche, le numéro 9 ne prendra pas part aux deux prochaines journées de Top 14, contre Lyon et Perpignan, ni à la première journée de Coupe d'Europe face au Munster.

Antoine Dupont sera suspendu 4 semainesOther Agency

Par la même occasion, la Commission de discipline a également rendu la sanction de Pieter-Steph du Toit. Coupable d'un déblayage illicite sur Jonathan Danty, le trosième ligne sud-africain sera lui suspendu trois semaines. Il manquera donc les deux derniers test-matchs des Springboks, contre l'Italie et l'Angleterre.