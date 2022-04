C'est à l'aube du Tournoi des 6 Nations 2022 que Matthieu Jalibert a dû quitter les terrains. Touché à la cuisse, la blessure du demi d'ouverture n'aurait pas dû le priver d'un rêve de grand chelem avec les Bleu selon le médecin du club. C'est pourtant ce qui est arrivé : "Je me suis déchiré le muscle fémoral droit de la cuisse gauche début décembre face au Stade Toulousain. Le médecin a sous-estimé ma blessure." explique-t-il dans l'Equipe avant d'ajouter : "Que ce soit le temps de récupération et le travail à effectuer sur mon muscle. J'ai repris trop vite. J'ai donc récidivé. Plusieurs fois".

Au début du mois de mars, alors que ses coéquipiers tricolores étaient en passe de marquer l'histoire, le numéro dix devait faire son retour avec l'UBB face à Pau. Mais une nouvelle fois, rien ne s'est passé comme prévu, une rechute à l'échauffement le privant d'un potentiel retour avec les Bleus : "le staff des Bleus m'avait dit que si je rejouais, il me prenait pour la fin de l'aventure face au Pays de Galles et l'Angleterre. Là, c'était fini. J'ai pris un sacré coup au moral", assure Matthieu Jalibert.

Top 14 - Matthieu Jalibert à l'échauffement lors du match opposant l'UBB à la Section paloise.Icon Sport

De la frustration à l'envie de revenir plus fort

Content pour ses partenaires du XV de France, Matthieu Jalibert l'était, mais la frustration de ne pas faire partie de cette aventure, a le temps d'un instant pris le dessus : "J'étais content. C'est le travail depuis le début du mandat de Fabien (Galthié) qui payait. Et j'étais content pour mes amis. Mais j'étais déçu car j'aurais dû le vivre" avoue l'ouvreur toujours dans les colonnes de L'Equipe.

Après la déception, place à l'envie de se battre pour retrouver les siens, qu'ils portent du Bleu ou les couleurs rouge bordeaux : "Je fais partie du groupe et si je performe à nouveau, j'y reviendrai. Ça fait partie du jeu. Il y a des blessures, des mecs qui s'installent, à moi de revenir. J'ai envie de retrouver les Bleus" détaille l'originaire des Yvelines avant de préciser : "Je suis concentré sur mon retour pour aider l'UBB dans le sprint final".

En mal de victoire ces derniers temps, c'est sans doute au meilleur moment que l'UBB de Christophe Urios devrait retrouver son maître à jouer. Matthieu jalibert devrait effectivement reprendre face à Montpellier le 24 avril prochain et a quatre journées de la fin du championnat. "Je sais que je suis attendu, comme depuis le début de saison. Ça ne change rien. Ça ne me met pas plus de pression que ça. C'était déjà le cas face à Pau. Mon objectif est d'aider l'équipe. Mais ce n'est pas non plus un joueur qui va tout changer. J'ai besoin de mes coéquipiers. Je ne veux pas être considéré comme l'unique sauveur", réplique Matthieu Jalibert.

Avec le retour de son demi d'ouverture et celui de joueurs comme Buros, Moefana ou encore Seuteni qui ne saurait tarder, Bordeaux devrait donc rapidement retrouver ses repères en vue des phases finales.