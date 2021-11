Il n’était pour l’instant qu’un leader des "seconds couteaux". On s’explique. Jonathan Danty réalise des prouesses avec le maillot bleu depuis plus d’un an maintenant. Comme l’a rappelé Fabien Galthié en conférence de presse, "il a été exceptionnel durant l’Autumn Nations Cup et en Australie." Difficile de contredire l’homme fort du XV de France. Mais ces performances, le Rochelais les a toutes réalisées au cœur d’une équipe de France remaniée. En automne dernier quand les cadres avaient effectué leurs trois feuilles de match autorisées, puis cet été en Australie sans les finalistes du Top 14 ou encore Matthieu Jalibert, laissé au repos.

Des performances qui lui ont ouvert le banc d’une sélection française au complet. Contre l’Argentine et la Géorgie, il a dû analyser les premières périodes assis sur le banc, voyant Romain Ntamack, demi d’ouverture de formation, porter le numéro 12 qu’il affectionne tant.

Entré très tôt lors des deux tests, il a de suite apporté au groupe France grâce à sa puissance et sa mobilité qu’on lui connaît. Des prestations suffisantes pour que le staff tricolore décide de le titulariser ce samedi face aux All Blacks. Avec le repositionnement d’Ntamack et les blessures de Vakatawa et Vincent, il a une énorme carte à jouer pour les prochains mois. Souvent dans l'ombre, il a une énorme occasion de briller face aux Kiwis, pour s'affirmer dans ce groupe France de plus en plus concurrentiel.

Retrouvailles avec Fickou

Bien évidemment questionné sur la titularisation de l’ancien Parisien, Fabien Galthié a répondu ceci : "Il ne faut pas oublier que Jonathan a évolué pendant trois saisons avec Gaël Fickou sous les couleurs du Stade français. C’est un atout considérable." Effectivement si on analyse le quinze de départ tricolore, on peut comprendre que la charnière 100% toulousaine et une paire de centres anciennement sous les mêmes couleurs vont offrir des automatismes supplémentaires à la ligne arrière des Bleus. Jonathan Danty a arpenté les terrains de Top 14 pendant plusieurs saisons aux côtés de Gaël Fickou. S'il n'ont pas touché les sommets avec le club stadiste, ils ont le mérite de se connaître parfaitement.

Avec Danty, le XV de France fait le choix de la puissance, prêt à marquer au fer rouge les Néo-Zélandais ce samedi soir. En face de lui, le Rochelais devrait retrouver David Havili ou encore Rieko Ioane, des styles qui feraient plus rappeler Romain Ntamack… Une notion à prendre en compte. Il sera intéréssant d'analyser comment le centre français arrive (ou pas), à contrôler des vis-à-vis plus rapides que lui. Comme diraient les grands observateurs du sport, les vainqueurs ont toujours raison. À voir donc, si le staff français a pris la bonne décision où si cette tournée d’automne se termine avec d’énormes interrogations autour du numéro 12.