Selon vous, la réussite du XV de France ne tient-elle pas en la présence de nombreux joueurs au leadership affirmé ?

C’est un facteur important, effectivement. Dans cette équipe de France, il y a de nombreux joueurs qui sont, parfois ou souvent, capitaines dans leur club. D’autres comme François Cros ont presque toujours été capitaines dans les équipes de France de jeunes. Quand on sait qu’un leader est souvent exemplaire et pense d’abord à la performance collective, avant de penser à sa performance individuelle, c’est forcément bénéfique pour l’équipe. L’impact est même considérable. Cette équipe de France a de la maîtrise, de la sérénité parce qu’elle a des leaders dans toutes ses lignes. Ce n’est pas un hasard, ces joueurs ont l’habitude de préparer et de jouer des grands matchs, des rencontres décisives.

N’était-ce pas moins vrai à votre époque ?

Je ne sais pas. Mais peut-être que certains n’avaient tout simplement pas cette exigence du haut niveau. Et puis, peu de joueurs étaient capitaines dans leur club. La situation était vraiment différente. Je me suis parfois senti isolé dans ce rôle de leader.