Aujourd'hui, nous nous intéressons au poste d'ailier :

Teddy Thomas

27 ans – 1,85m – 98 kg – Racing 92

Le Racingman est l'un des rares cadres de l'équipe de France version tournée 2021. L'ailier francilien a disputé tous les matches du dernier Tournoi des Six Nations et s'est montré régulier tout au long de la saison en club. Avec 15 essais (dont 4 avec les Bleus) depuis septembre, Teddy Thomas apparaît comme un titulaire presque naturel à l'aile. Ses qualités de vitesse et de finition continuent de séduire Fabien Galthié et le staff du XV de France. Si ses errements défensifs peuvent être fatals, Thomas reste un homme fort de l'équipe de France.

Damian Penaud

24 ans – 1,92m – 94kg – ASM Clermont Auvergne

Comme son coéquiper Racingman, Damian Penaud s'est installé à l'aile lors du Tournoi 2021, avec quatre titularisations en cinq matches. Bien aidé par son physique longiligne, le Clermontois est souvent présent sous les ballons hauts. L'ailier est aussi capable de perturber les défenses adverses en se positionnant au centre, son poste de formation. La troisième force de Penaud est sa capacité à avancer en récupérant des ballons en phase arrêtée. Le joueur de l'ASM peut être le parfait complément d'un ailier plus petit et avec des qualités différentes, à l'instar de Gabin Villière.

Gabin Villière :

25 ans – 1,80m – 93kg – Rugby club toulonnais

Le Toulonnais revient à XV pour oublier l'échec de l'équipe de France à 7 lors du TQO de Monaco. Gabin Villière est l'homme à tout faire dans une équipe. À Toulon comme avec les Bleus, l'ancien Rouennais a profité de son physique atypique pour percer les lignes adverses. Ses accélération et ses raffûts ont souvent permis à l'homme au casque rouge de faire avancer les siens.

En défense, l'ailier du RCT fait la différence sur Thomas et Penaud. Meilleur plaqueur que le Clermontois et le Racingman, Villière n'hésite pas pas à gratter de précieux ballons au cœur des rucks. Fabien Galthié ne devrait pas se priver de son profil complet.

Sevens - TQO Monaco - VillièreIcon Sport

Alivereti Raka

26 ans – 1,89m – 103kg – ASM Clermont Auvergne

Il incarne le rôle du bulldozer au poste d'ailier. Le profil du Clermontois n'est plus à présenter. Ses appuis et sa capacité de percussion font d'Alivereti Raka une éternelle menace en attaque. Si l'ailier français n'a pas été sélectionné lors du dernier Tournoi, son profil « frontal » est une nouvelle arme au sein du groupe dessiné par Fabien Galthié. Auteur d'une bonne fin de saison avec Clermont, Raka n'est pas toujours serein sous les ballons hauts et est souvent visé par les chandelles adverses.

Qui sera ailier gauche ? Sondage 1494 vote(s) Teddy Thomas Damian Penaud Gabin Villière Alivereti Raka