Aujourd'hui, nous nous intéressons au poste d'arrière:

Anthony Bouthier

29 ans – 1,82m – 86kg - Montpellier

Détrôné au poste d'arrière par Brice Dulin lors du Tournoi des Six Nations, le Montpelliérain aura toutes les chances de revenir en force, lors de la tournée en Australie. Son intelligence de jeu mêlée à un puissant coup de pied lui permettent de prétendre à nouveau à une place titulaire avec le 15 dans le dos. Si Bouthier a souvent été utilisé à l'ouverture en début de saison par Montpellier, son retour à l'arrière a été le symbole des bonnes performances du MHR, ensuite, et notamment en Challenge Cup. Au repos depuis la dernière journée du Top 14 (le 5 juin), Anthony Bouthier devra être au rendez-vous.

Romain Buros

23 ans – 1,87m – 97kg – Bordeaux-Bègles

Le Bordelais est la révélation de cette saison. Titulaire indiscutable sous les ordres de Christophe Urios, l'arrière n'a jamais été remplaçant en 28 rencontres avec l'UBB. L'ancien palois est un redoutable franchisseur et un formidable relanceur de ballons. Utilisé de rares fois à l'aile, Buros sait parfaitement lire les failles de la défense adverse. Si le Bordelais doit encore travailler sur son jeu au pied, Romain Buros fait partie de ces joueurs instinctifs qui saisissent la moindre opportunité pour percer la ligne d'avantage. Une arme qui peut s'avérer létale dans un match fermé.

Melvyn Jaminet

22 ans – 1,80m – 77kg – Perpignan

Autre révélation du rugby français, l'arrière de l'USAP a ébloui la Pro D2 de ses appuis et de sa vision de jeu. Auteur de 9 essais et de 294 points au pied avec Perpignan, Jaminet a explosé avec 26 rencontres disputées sur 30 possibles, après une saison 2019-2020 quasiment blanche (un match joué). Ses prises d'intervalle et son profil buteur ont permis à l'arrière formé à Toulon de devenir incontournable dans le club catalan. Sa sélection pour la tournée d'été est une consécration, et Jaminet pourrait bien perturber les plans de Fabien Galthié s'il est capable, une nouvelle fois, d'élever son niveau de jeu.

Pro D2 - Melvyn Jaminet (Perpignan) face à BiarritzIcon Sport

Gervais Cordin

22 ans – 1,72m – 73kg – Rugby club toulonnais

Peu utilisé en début de saison par Patrice Collazo, Gervais Cordin a terminé la saison en trombe, en enchaînant les titularisations au poste d'arrière. Son petit gabarit le rapproche de son coéquipier Gabin Villière, et lui permet de se faufiler dans les espaces laissés par les équipes adverses, ou de déborder les défenseurs. Par son profil, Cordin est percutant et vif. Lui aussi a été utilisé à l'aile pour ses qualités offensives, mais c'est bien à l'arrière que le joueur formé à Grenoble s'est révélé.