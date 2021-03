"Wilfrid Hounkpatin (0 sélection, Castres Olympique) et Jonathan Danty (6 sélections, Stade Français Paris) sont libérés, Uini Atonio (35 sélections, Stade Rochelais) et Arthur Vincent (9 sélections, Montpellier Hérault Rugby) sont sélectionnés pour rejoindre le groupe du XV de France", annonce le communiqué.

Uini Atonio et Arthur Vincent figuraient dans les premiers groupes pour le Tournoi des 6 Nations 2021 avant d'être écartés en raison de leur contamination au Covid-19. Au retour à Marcoussis, il y a neuf jours, ils étaient les deux joueurs à toujours être testés positifs malgré la période d'isolement et n'avaient donc pas participé à la préparation de la rencontre en Angleterre. Ils avaient été remplacés dans le groupe par Wilfrid Hounkpatin et Jonathan Danty.

Leur situation sanitaire étant désormais réglée, ils réintègrent le groupe France et leurs remplaçants retournent en club.

Le Roux, dernier retour espéré

Si ce changement marque la fin officielle de l'épisode Covid-19 au sein du groupe France, qui ne compte désormais plus aucun cas positif, un dernier élément reste à suivre ce lundi. Il s'agit du deuxième ligne Bernard Le Roux, titulaire en puissance du XV de France et qui avait dû déclarer forfait pour Twickenham en raison d'une blessure musculaire. Le Racingman doit passer ce lundi une IRM pour connaître l'évolution exacte de sa blessure. Son retour est espéré pour préparer la rencontre décisive face au pays de Galles, ce samedi au Stade de France (21 heures).