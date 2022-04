Les digests :

Kylian Mbappé

23 ans (né le 20 décembre 1998 à Paris XIXème)

Attaquant (numéro 7) - Droitier

Antoine Dupont

25 ans (né le 15 novembre 1996 à Lannemezan)

Demi de mêlée (numéro 9) - Droitier

En équipe de France : précocité, titré, Mbappé

Connu pour ses nombreux records de précocité, le jeune footballeur devance ici son homologue rugbymen sur la première sélection sous le maillot au coq. Kylian Mbappé a obtenu sa première cape à 18 ans, 3 mois et 5 jours (face au Luxembourg) tandis qu'Antoine Dupont a porté le maillot bleu pour la première fois à 20 ans, 3 mois et 26 jours lors du match des Six Nations 2017 face à l'Italie Pour l'anecdote, les deux joueurs ont tout de même glané leur première sélection à 14 jours d'intervalle. Le 11 mars pour Dupont et le 25 mars pour Mbappé, en 2017 donc.

Mbappé compte à l'heure actuelle 54 sélections contre 40 pour Dupont et 26 "scoring" (buts ou essais) à 12 en faveur du footballeur. En revanche, et aussi parce qu'il y en a plus souvent, le Toulousain a disputé plus de compétitions officielles que le Parisien. Sept au total pour le rugbymen (6 Tournoi des Six Nations et une coupe du monde) contre quatre pour le joueur du PSG (1 coupe du monde, 1 Euro et 2 Ligues des Nations). Mais Mbappé a remporté deux des quatre compétitions (notamment le titre de champion du monde), quand Dupont en a gagné 1 sur 7. On notera également et c'est loin d'être anecdotique, que le jeune demi de mêlée est déjà capitaine de sa sélection, au contraire de Kylian Mbappé (même si il lui reste deux ans pour l'égaler).

Kylian Mbappefacebook

En club : Dupont, un temps d'avance sur le Vieux continent

Antoine Dupont a disputé huit saisons en Top 14, trois avec Castres, 5 avec le Stade toulousain, tandis que Kylian Mbappé en a réalisé une de moins avec Monaco puis le Paris Saint-Germain. Question palmarès que l'on peut "comparer" au football et au rugby : Mbappé est quadruple vainqueur du championnat de France (2017 avec Monaco, 2018, 2019, 2020 avec Paris) tandis qu'Antoine Dupont l'a remporté uniquement avec le Stade toulousain (en 2019 et 2021). Mais là où est la grande différence, une énorme différence, c'est que l'ancien joueur du FC Auch a obtenu un titre sur la scène européenne en 2021. Il était même capitaine lors de cette finale. Un trophée que Kylian Mbappé échangerait sûrement, volontiers contre quelques trophées nationaux !

Individualité : Dupont, le meilleur parmi les meilleurs

Mbappé a été maintes fois récompensés par divers titres comme le "Golden Boy", le trophée Kopa, ou encore souvent nommé joueur du mois ou de la semaine en Ligue 1 et Ligue des Champions. Aussi souvent bien classé au Ballon d'Or, le joueur du PSG n'a jamais remporté ce précieux sésame qui détermine qui est le plus grand footballeur sur une année civile. À l'inverse et comme l'a justement rappelé Romain Ntamack, Antoine Dupont a obtenu le titre de meilleur joueur du monde, il y a quelques mois de cela, devant Itoje, Hooper et Kerevi. Pour compléter le palmarès individuel, il a également remporté le prix EPCR du joueur européeen de l'année 2021, obtenu l'Oscar Monde Midi Olympique en 2021 et l'Oscar d'or (2019, 2020 et 2021). Rappelons qu'il est aussi deux fois sacré meilleur joueur du Tournoi des Six Nations en 2020 et 2022.

XV de France - Antoine DupontIcon Sport

Côté réseaux sociaux : Mbappé profite (largement) de la popularité du football

Ici, pas de place à la surprise. Évidemment le football est un sport immensément plus populaire et cela se ressent sur la popularité "digitale". Mais l'écart est vraiment abyssal en terme de followers. La superstar du Paris Saint Germain compte en tout et pour tout 91.9 millions sur les trois principaux réseaux que sont Facebook, Instagram et Twitter. De son côté, Antoine Dupont en a 600 000 au total.

Au pire, on peut aussi se dire : ne les comparons pas et profitons de ces deux monstres puisqu'ils sont français !