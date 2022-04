Le 13 avril sortira en salle le nouveau film "Le Stade" réalisé par Éric Hannezo et Matthieu Vollaire. Un long métrage retraçant la saison dernière du club haut-garonnais et notamment leur titre de champion de France et d'Europe. Léa Salamé a donc interviewé les deux génies français.

Fraîchement vainqueurs du Tournoi des Six Nations et détenteurs du grand chelem, ils ne se sont pas éternisés sur le sacre comme ils l'expliquent. "Il a fallu rebasculer sur les objectifs du club. On a profité le soir de la victoire et le lendemain soir mais il a fallu se reconcentrer rapidement". Mais pour eux, ce fabuleux épisode européen n'est qu'une étape. "Tout le monde à la coupe du Monde en tête. Quand on nous félicitait pour le grand chelem, on nous disait "maintenant c'est la coupe du monde". On va se donner les moyens d'être favori meme si c'est trop loin pour le dire" promettait Antoine Dupont.

Champions de France 2019 et 2021, champions d'Europe en 2021 avec le Stade toulousain et vainqueur du grand chelem en 2022 avec le XV de France, les deux jeunes joueurs ont déjà un tableau de chasse bien rempli. Selon eux, ils le doivent à "une génération de joueurs qui sait où elle veut aller, et qui se donne les moyens de réussir" explique Romain Ntamack. Et quand la journaliste de France Inter demande ce qui leur reste à prouver, le Pyrénnen répond modestement qu'il faut "continuer". "Il y a des équipes qui ont gagné mais celles qui nous ont fait rêver c'est celles qui ont duré", explique-t-il.

"Et encore, dans le film, tous les discours d'Ugo ne sont pas diffusés !"

Concernant le film, leur analyse reflète une chose que ceux qui ont joué comprennent peut-être encore mieux : le rugby, c'est 80% de sacrifice pour 20% de bonheur. "Il y a beaucoup de blessure, beaucoup d'image de souffrance pour peu d'image de joie mais c'est ce qui fait la beauté de notre sport" relève Romain Ntamack. Pour Antoine Dupont, "il y a un climat austère, on se rend compte de notre quotidien, on voit les images de fêtes lors des victoires mais il y a tous les sacrifices du quotidien. Concernant la verve de coach Mola, les joueurs sont réceptifs et c'est ce qui fait la force du groupe. Ugo essaye de tirer sur les cordes un peu sensible pour nous amener la où on n'imagine même pas aller. Et encore tous les discours ne sont pas diffusés", ironise-t-il.

Frères de jeu et frères de caractères, la charnière du XV de France ne pourrait être mieux qualifiée que par le mot : serein. "Avec Romain, le calme fait parti de nos caractères. Même si dans la vie de tous les jours on peut paraître froid mais sur le terrain ca peut servir notamment dans les moments de tensions." Tellements frères de jeu qu'une opposition entre eux un jour est très loin de leur esprit. "C'est pas d'actualité et c'est pas dans les projets" ont rétorqué en coeur les deux génies français.

Pour achever l'interview, Léa Salamé demande à Romain Ntamack d'évaluer la comparaison que les médias et même le grand public font entre Dupont et Ntamack. "La comparaison est légitime même si Antoine à été élu meilleur joueur du monde. - Vous sous-entendez que Mbappe ne l'a pas été ? - Non pas du tout. On a la chance d'avoir de grand sportifs français, il faut en profiter"