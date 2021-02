Au sujet de la titularisation de Villière

C'est lui qui est venu chercher sa sélection. Il a su répondre présent sur les deux matchs qu'il a disputé, contre l'Italie et l'Angleterre. Il est performant depuis un certain temps, donc nous ne lui avons pas donné le maillot, c'est lui qui est venu le chercher.

Au sujet de la troisième ligne, et du choix difficile entre Cretin, Jelonch et Woki

Dylan Cretin, Charles Ollivon et Greg Alldritt démarreront la rencontre, tandis qu'Anthony Jelonch sera le finisseur mais Cameron Woki fait partie du groupe France. Il y a beaucoup de qualité chez ces hommes, qui sont performants avec nous depuis le début. Ce sont les meilleurs qui jouent, tout simplement. Il y a beaucoup de compétition en interne, beaucoup d'émulation.

Au sujet du choix de titulariser Thomas plutôt que Penaud

Teddy a été très performant avec nous. Il possède des qualités de vitesse, de finisseur, de marqueur. Il est capable de dézoner, de porter le jeu à intérieur du terrain et d'enchaîner les courses à haute intensité. Damian revient, il n'a joué qu'un seul match avec nous en Ecosse. C'est un joueur de très très haut niveau car il figure sur la feuille de match. Il y a une belle émulation.

Au sujet de Jalibert, et du fait qu'il semble avoir passé un cap

Il est avec nous depuis le début de l'aventure, il fait tous les rassemblements, les entraînements, les rencontres... bref il est prêt. Il est comme cette équipe, il a pris un an d'expérience en club et en sélection. Comme l'équipe, il monte en puissance et apporte toute son expérience au groupe.

Au sujet du poste qui fut le plus dur à trancher

Il y a une discussion à chaque poste. Il y a beaucoup d'émulation, c'est comme ça que l'équipe avance, que les joueurs grandissent. Vous avez parlé du poste de troisième ligne, on peut aussi parler de François Cros, qui est revenu s'entraîner avec nous mais qui a dû repartir. On peut parler de Sekou Macalou aussi qui n'a pu se remettre à temps mais qui a signé une très belle entrée la semaine dernière contre Castres ou le poste d'ouvreur aussi, avec Louis Carbonel. Il y a dans ce groupe une belle émulation qui nous donne parfois mal à la tête pour faire la composition, même si nous gardons toujours à l'esprit une cohérence pour que l'équipe grandisse.

Au sujet du rôle de Taofifenua dans le groupe

Il prendra le rôle qui lui va le mieux possible. D'abord, c'est un colosse, qui possède une dimension physique énorme, il se déplace facilement, c'est meneur de jeu sur la ligne de front. C'est un joueur qui, avec son expérience, qui prend toute sa place dans le rugby et dans le groupe. Il connait aussi très bien les chansons françaises, comme Brel ou Brassens dont quand le groupe chante, Romain a toute sa place et apporte sa culture générale.