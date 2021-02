Bernard Laporte s'est exprimé ce vendredi dans l'émission du Super Moscato Show. Le président de la fédération a défendu Fabien Galthié, suspecté d'avoir introduit le virus dans le groupe France. "Sur ce qu'on m'a dit, non mais le rapport nous le dira [...] Il m'a dit qu'il avait respecté le protocole, j'ai totalement confiance en lui." Bernard Laporte a aussi confirmé l'hypothèse relayée en cette fin de semaine qui indique que la contamination du staff et des joueurs du XV de France serait venue d'un joueur à VII. "J'attends le rapport. Sur ce qu'ils me disent, il y a 99,9% de chances que ce virus soit malheureusement rentré par l'intermédiaire d'un joueur à VII qui était négatif au test, et après la période d'incubation, serait devenu positif. La fédération l'a appris quand ils étaient encore en Irlande. Encore une fois, j'attends le rapport écrit, établi, que l'on enverra à la ministre."

Interrogé plus tôt sur l'avenir de Fabien Galthié, le président de la FFR a tenu à être clair : "Il n'a jamais été question que Fabien Galthié s'en aille".