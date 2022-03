Waisea blessé, Godener vers Clermont... les 5 infos majeures de la journée

L’Espagne visée par une enquête de World Rugby pour sa qualification à la Coupe du Monde

Après sa première qualification en 1999 à une coupe du monde, et l’exploit historique réalisé cette année, l’Espagne est visée sur sa qualification à la coupe du Monde. En effet World rugby s’est exprimé aujourd’hui sur une violation potentielle du règlement 8. Cette violation potentielle concerne un membre de l’effectif espagnol lors de la rencontre Espagne-Portugal le 13 mars, à laquelle la formation ibérique l’a emporté 33-28.

Le groupe des Bleues pour le second match du Six Nations face à l’Irlande.

Les Françaises recevront l’Irlande à Ernest Wallon ce samedi à 15h 15.La jeune pilière Bordelaise Yllana Brosseau ne sera pas de la partie. On remarque également le retour de Safi N’diaye, et de Mailys Traoré. Dans ce groupe, nous retrouvons 9 Blagnacaises, et 8 Montpelliéraines.

Gros coup dur pour le Stade français, Waisea Nayacalevu va manquer trois semaines de compétition

Très en vue dernièrement le centre ou ailier Fidjien est une grosse perte pour le Stade Français dans un objectif rêver d’intégrer le top 6.

Un nouveau numéro 8 français à Clermont

D’après les informations de RMC Sport, l’ASM devrait s’attacher les services du troisième ligne centre Parisien Loic Godener. Très peu utilisé par le Stade français, titulaire à six reprises, le numéro 8 va tenter de se relancer pour au moins deux saisons à Clermont.

Provence Rugby et Théo Nanette se séparent

Le club nous fait part dans un communiqué d’un accord entre le demi de mêlée et le club pour une rupture à l’amiable du contrat. Peu titularisé, seulement à cinq reprises, barré par la concurrence du Néo-Zélandais Jonathan Ruru, et du Français Adrien Bau, sa future destination n’a toujours pas été dévoilé.