Votez pour votre charnière préférée - 1/4 (3) - Stringer-O'Gara vs Dupont-Ntamack

Les duos du jour ont plutôt largement remporté leur huitième de finale. Si les irlandais ont disposé de la paire championne du monde De Klerk - Pollard avec 68% des voix, la charnière française a triomphé de l'association australienne Genia - Cooper (70-30). Le duel s'annonce donc dantesque entre deux charnières plébiscitées lors du tour précédent.

Dupont - Ntamack

Tout d'abord, la charnière d'avenir du XV de France, composée de deux joueurs encore très jeunes. Antoine Dupont (23 ans), formé à Auch puis au Castres Olympique, s'impose aujourd'hui comme l'un des meilleurs demis de mêlée du monde. Ses appuis déroutants et ses qualités techniques font de lui un homme à surveiller partout sur le terrain. Quant à Romain Ntamack (20 ans) considéré depuis plusieurs années comme LE grand espoir du rugby français, l'éclosion semble être en bonne voie.

Plus ou moins barré à l'ouverture jusqu'en 2019, il s'épanouit désormais à ce poste, que ce soit en équipe de France ou au Stade Toulousain, son club de toujours où Dupont l'a rejoint depuis l'été 2017. Cette association, qui présente de plus en plus d'automatismes, est une des révélations du 6 Nations 2020. Mais il lui reste à se forger deux choses : une légende et un palmarès.

Stringer - O'Gara

Car face à elle se présente l'une des charnières les plus emblématiques de tous les temps, qui a formé une paire indissociable de l'école primaire jusqu'en équipe nationale. Peter Stringer, demi de mêlée de poche (1,70 m, 75 kg), n'avait pas son pareil pour s'engouffrer dans les plus petits intervalles et terrasser les attaquants adverses avec ses "cuillères".

Ronan O'Gara, lui, était un demi d'ouverture de génie, meilleur buteur de l'histoire de l'Irlande, qui pouvait changer le cours d'un match àla main comme au pied. Deuxième charnière internationale la plus utilisée de l'histoire (80 associations), ils ont mené le Munster à deux H Cups, en 2006 et 2008, ainsi que le XV de Trèfle à son premier Grand Chelem depuis 61 ans, en 2009. Un Grand Chelem obtenu grâce à un drop de... Ronan O'Gara servi par Peter Stringer. Légendaire.