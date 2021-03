Polyvalent, JJ Hanrahan peut aussi évoluer au poste de centre ou d'arrière. Il compte déjà plus de 150 matches avec l'équipe du Munster où il joue depuis 2012. Il a fait un passage de deux saisons entre 2015 et 2017 avec les Saints de Northampton avant de retrouver le Munster en 2017. Très bon défensivement et doté d'un excellent jeu au pied, il a aussi pu jouer avec les internationaux U20 irlandais. Il signe désormais avec les "jaune et bleu" pour la saison prochaine.