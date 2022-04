C'est la bonne nouvelle de la journée du côté de Vannes. En effet, le club morbihannais vient d'officialiser la venue de l'ancien capitaine des Pumitas Juan Bautista Pedemonte. L'argentin a paraphé un contrat de trois ans et sera donc lié au club jusqu'en 2025. Pour l'heure, Pedemonte comptabilise quatre apparitions (dont deux titularisations) et un essai sous le maillot des Jaguares. Le nouveau joueur du RC Vannes ne manque pas d'exprimer sa joie.

"Je me sens très reconnaissant d’avoir cette opportunité de rejoindre le Rugby Club Vannes. Je suis très heureux de ce nouveau défi personnel. Devenir professionnel, pouvoir évoluer et progresser durant ma carrière a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Remplir chacune de ces étapes remplit mon âme : le Santiago Lawn Tennis Club, qui était mon premier club, représenter les différentes équipes nationales Argentine, faire partie des Jaguares sont toutes des expériences que j’ai énormément apprécié et durant lesquelles j’ai beaucoup appris. Le RCV est une excellente équipe avec une très bonne structure professionnelle. Je souhaite pouvoir m’adapter de la meilleure façon possible à l’équipe et tout faire pour aider le club dans son ambition d’accéder au Top 14."