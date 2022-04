Kolbe, une "option" à l’ouverture

Interrogé en conférence de presse au sujet de ses possibles choix en numéro 10 pour cet été, alors qu’Handre Pollard et Elton Jantjies sont actuellement indisponibles pour la sélection sud-africaine, le sélectionneur des Springboks Jacques Nienaber a confié que l’ailier ou arrière toulonnais Cheslin Kolbe (28 ans ; 18 sélections) pourrait être une "option" crédible à ce poste. Des joueurs tels que Frans Steyn et Damian Willemse ont été mentionnés, même s’ils jouent davantage au centre. Puis est venu le nom, plus surprenant, de Cheslin Kolbe : "Cheslin a fait d’excellentes performances avec Toulouse, l’année dernière, avant de rejoindre Toulon. Il a déjà joué ouvreur à Toulouse."

Cretin prolonge à Lyon jusqu’en 2025

Le Lou vérrouille son troisième ligne international. Ce mercredi, Le Progrès a annoncé dans ses colonnes la prolongation de Dylan Cretin à Lyon. Le joueur de 24 ans prolonge de deux saisons son contrat dans le club rhodanien. Initialement lié jusqu’en 2023, il l’est désormais jusqu’en juillet 2025.

Saili dans le viseur de Clermont, Lyon et Paris

Alors que le BOPB est en très mauvaise position en championnat, et pourrait se retrouver en Pro D2 la saison prochaine, son trois-quarts centre néo-zélandais Francis Saili (31 ans) a des chances de rester en Top 14. Si l’international all black (2 sélections) possède encore une année de contrat à Biarritz, plus une autre en option, il intéresserait plusieurs clubs, comme indiqué par RMC Sport, tels Clermont, Lyon et le Stade français, qui pense à lui pour compenser le départ de Waisea à Toulon. Pour s’offrir le joueur, il faudra toutefois s’acquitter d’indemnités en vue d’une libération de contrat.