"Comme je le dis et le répète, c'était le plan idéal de carrière de finir là où tout a commencé. C'est ici que j'ai découvert le rugby, l'amour de ce sport et de ce club. J'en suis vraiment heureux. j'espère que nous allons vivre de belles années et redonner l'éclat que le club mérite", a annoncé Malié.