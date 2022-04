Le club francilien avait étudié plusieurs possibilités de renfort à ce poste avant de revoir ses plans et de confirmer Anton Bresler. Le géant ayant porté les couleurs des Sharks, d'Edimbourg et de Worcester sera d'une aide précieuse pour le Racing 92 qui est toujours en course pour le titre Champions Cup. En effet, plusieurs joueurs racingmen se retrouvent à l'infirmerie en cette fin de saison, dont deux éléments importants de la deuxième ligne : Bernard Le Roux et Baptiste Pesenti.