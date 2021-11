Bayonne : le départ de Bru se confirme

Il ne fait plus aucun doute que Yannick Bru ne sera plus l’entraîneur de l’Aviron bayonnais la saison prochaine. Une tendance confirmée ce dimanche par Sud-Ouest qui explique notamment que le manager actuel ne travaille plus sur la suite du développement du club et donc sur le recrutement. Pour remplacer Yannick Bru, le Gersois Grégory Patat serait actuellement le mieux placé même si, selon Sud-Ouest, le nom de Patrice Collazo est maintenant évoqué depuis son éviction de Toulon. Christophe Laussucq, l’ancien manager d’Agen, a aussi eu des contacts avec les dirigeants bayonnais ces dernières semaines.

Bordeaux : Boniface pisté...

L’Union Bordeaux-Bègles serait intéressée par le pilier gauche de l’Aviron bayonnais Ugo Boniface (1,90 m, 125 kg). En fin de contrat avec le club basque, le joueur âgé de 23 ans a déjà de solides références. Il serait la piste prioritaire pour remplacer notamment Thierry Païva (24 ans, 1,84 m, 125 kg), actuellement aux portes de l’équipe de France, qui se serait engagé pour les deux prochaines saisons avec La Rochelle selon RMC Sport.

Agen : le prêt de Devergie confirmé

Agen a officialisé l’arrivée en prêt, avec effet immédiat, du deuxième ou troisième ligne de Montpellier Martin Devergie (26 ans, 1,93 m, 115 kg). Ce transfert avait été évoqué dans nos colonnes vendredi. Le joueur, âgé de 26 ans, est apparu à cinq reprises sur les feuilles de match du MHR cette saison. " Il manque un peu de temps de jeu cette saison et ce prêt au SUA peut constituer pour lui une bouffée d’air frais, a commenté sur le site du club héraultais le manager Philippe Saint-André. Nous suivrons de près ses prestations et le club pourra compter sur son renfort cette saison en cas de besoin. "

Angleterre : les Bears de Bristol draguent Mako Vunipola

Où joueront les frères Vunipola, Mako (30 ans, 68 sélections) et Billy (29 ans, 61 sélections), la saison prochaine ? C’est une des principales interrogations du marché des transferts outre-Manche. Les représentants des deux internationaux anglais ont soumis leur CV aux clubs français, du côté de Bordeaux-Bègles notamment. Si l’exil des deux joueurs des Saracens, actuellement boudés par Eddie Jones, est une possibilité, rien n’est encore acté. Selon The Rugby Paper, Bristol serait notamment très intéressé par la venue de Mako Vunipola, qui avait déjà porté ces couleurs, en 2010-2011. Les Bears, désireux de se renforcer, lorgnent du côté des Saracens pour se relancer. Dans un passé récent, Ben Earl et Max Malins avaient déjà effectué le trajet entre Londres et Bristol. Reste que Mako et Billy souhaiteraient continuer à porter le même maillot. Feuilleton à suivre.