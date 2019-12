Le joueur a ensuite filé directement vers l’aéroport Charles de Gaulle où il devait prendre un avion pour les Fidji à 14h30. Une sortie de France qui s’est faite sans se mettre d’accord avec Bayonne. En revanche, il a donné son accord et a signé un protocole d’accord avec la franchise écossaise de Glasgow pour les six prochains mois. Il y est attendu le 1er janvier. Pour la saison prochaine deux clubs anglais, les Harlequins et Bath et le Stade toulousain sont intéressés pour l’accueillir.