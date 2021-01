Il y a quelques temps, l'Aviron bayonnais s'est renseigné sur Gabriel Ibitoye (22 ans), arrivé l'été dernier en Lot-et-Garonne. De toute évidence, Bayonne, qui s'était aussi rapproché de l'agent d'Israel Folau pour savoir si la star australienne était encline à revenir au rugby à 15, souhaite se renforcer en vue de la saison prochaine.

Selon les informations de Midi Olympique, l'ancien finisseur des Saracens pourrait pourtant débarquer dans l'Hérault dans les jours à venir pour compenser numériquement l'absence de Handré Pollard, blessé au genou et qui ne sera de retour à la compétition que l'été prochain.

Auteur de cinq essais en six matchs depuis le début de saison, Gabriel Ibitoye est un joueur remarquable mais n'est plus aligné avec l'équipe agenaise depuis plusieurs semaines. Est-ce la fin d'une histoire ayant débuté il y a quelques semaines à peine ? C'est une possibilité, en effet. Pour la saison prochaine, Bayonne et Toulon se sont d'ores et déjà positionnés sur la pépite anglaise.