Rouen : Tillous-Borde en piste

Le remue-ménage n’est visiblement pas fini à Rouen. En décembre, l’entraîneur des avants Christophe Hamacek avait été écarté, avant d’être réintégré dans un nouveau rôle, dans la cellule de recrutement et auprès des espoirs. Mais la décevante première partie de saison, avec cinq succès pour neuf revers et un match nul (actuellement treizième au classement de Pro D2), pourrait encore avoir des conséquences. Selon nos informations, l’ancien demi de mêlée international Sébastien Tillous-Borde, coach à Toulon entre 2018 et 2020, va être reçu par la direction du club pour intégrer le staff rapidement. Dans quel rôle ? Sûrement celui d’adjoint de Richard Hill ou… d’Hamacek si Hill venait à être écarté à son tour. Affaire à suivre.

Angleterre : Wade aux JO ?

Actuellement en NFL aux Bills de Buffalo, Christian Wade (29 ans, 1 sélection) pourrait momentanément revenir à ses premières amours. L’ancien ailier des Wasps est pressenti pour participer aux jeux Olympiques avec la sélection à 7 de Grand-Bretagne, à Tokyo, cet été.

Bayonne : Costossèque, c’est acté

Ce vendredi, l’Aviron bayonnais a officialisé le prêt du centre Théo Costossèque (20 ans) par le Racing 92. Le trois-quarts, formé au Peyrehorade Sport Rugby et passé par l’équipe espoir de Bayonne, compense le départ prématuré de l’Australien Izaia Perese.

Agen : Abadie a annoncé son départ

Comme révélé dans ces colonnes, Paul Abadie (26 ans) portera les couleurs de Brive la saison prochaine. Si le CABCL n’a pas encore officialisé sa venue, le demi de mêlée a acté son départ auprès de ses dirigeants. Ces derniers attendent des nouvelles du troisième ligne Romain Briatte (27 ans), en discussion avec Brive.