Si ce nom vous dit quelque chose c'est car la nouvelle recrue de Gloucester avait été suspendue par sa fédération, en décembre dernier, à la suite de la découverte de propos xénophobes et racistes tenus sur les réseaux sociaux entre 2011 et 2013. Polémique dans laquelle le Parisien Matera et le Bordelais Petti avaient également été mis en cause. Gloucester est actuellement dernier de Premiership et espère que cette arrivée relancera un peu ses joueurs dans la course au maintien.