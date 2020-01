Les contacts avaient été révélés la semaine dernière par l'Indépendant entre le club des Dragons Catalans qui évolue en Super League et Israel Folau, l'ancien arrière des Wallabies. Ce dernier, sans club depuis son licenciement par la Fédération australien en raison de propos homophobes, ne serait pas contre un retour à XIII, discipline qu'il a pratiquée de 2007 à 2010. Il avait même participé à une Coupe du monde avec l'Australie.

Selon nos informations, la journée de lundi a été décisive dans la venue de l'ancien joueur des Waratahs. Tout d'abord, les dirigeants de la Super League ont fait savoir au club français qu'ils ne s'opposeraient pas à la venue de l'Australien dans la compétition. Surtout, le club et le joueur auraient trouvé un accord financier et plus rien ne s'opposerait à la signature d'un contrat d'un an.

Agé de 30 ans, Israel Folau n'a plus joué un match officiel depuis avril 2019. Devenu indésirable dans son pays, que ce soit à XV ou à XIII, il trouverait en France l'occasion de relancer sa carrière. Ce serait aussi un coup de projecteur sur la Super League qui a déjà enregistré la signature de Sonny Bill Williams, la star des All Blacks, qui défendra les couleurs de Toronto la saison prochaine.