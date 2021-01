Metuisela Talebula s'entraînait depuis près deux mois sous la houlette de Vincent Etcheto. Passé par Bordeaux et Bayonne, le Fidjien retrouve un coach qu'il connaît bien, puisque Vincent Etcheto l'a coaché à l'UBB mais également lorsqu'il évoluait sous les couleurs de l'Aviron bayonnais. Sans club depuis plus 18 mois, le joueur va tenter de se relancer et d'aider sa nouvelle équipe à se maintenir. Pour rappel, le SA XV pointe actuellement à la 15e place de Pro D2 avec 18 points au compteur.