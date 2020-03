Lyon : Bastareaud va bien revenir

Comme cela avait été annoncé il y a plusieurs mois dans les colonnes de Midi Olympique, Mathieu Bastareaud évoluera bien dans les rangs de Lyon la saison prochaine. En fin de semaine, nos confrères de RMC Sport ont également confirmé cette information. L'accord était donc trouvé de longue date entre les deux parties, qui ne pouvaient toutefois officialiser cet engagement pour des raisons de confidentialité. Pour rappel, après avoir évolué à Toulon de 2011 à 2019, le trois-quarts centre international (31 ans ; 54 sélections) avait décidé, il y a environ un an, de tenter l'aventure américaine à partir de janvier 2020 en s'engageant faveur du club de New York. A l'époque, il pensait qu'il traverserait l'Atlantique après avoir disputé la Coupe du monde au Japon avec le XV de France, dont il était le vice-capitaine.

Un contrat de deux ans

Mais voilà, Bastareaud a connu l'immense désillusion de ne pas être retenu par le sélectionneur Jacques Brunel dans le groupe élargi des Bleus pour préparer la compétition. L'intéressé s'est alors retrouvé sans club jusqu'à la fin d'année 2019, avant son départ pour les Etats-Unis. Le manager de Lyon Pierre Mignoni, qui fut son entraîneur au RCT, s'est ainsi rapproché de lui pour lui proposer une pige de trois mois en début de saison, en qualité de joker Coupe du monde. Début juillet, le Lou a officialisé son arrivée et le deal entre le joueur et Mignoni résidait aussi en une reconversion, puisque Bastareaud est passé au poste de troisième ligne centre chez les Rhodaniens. L'ancien Parisien a cumulé sept apparitions en Top 14 avec Lyon, pour quatre titularisations et un essai. Et le chemin commun va donc reprendre à partir de l'été prochain, comme cela avait été négocié en amont, avec un contrat de deux ans à la clé.

Actuellement confiné à New York

Actuellement, Bastareaud est confiné chez lui à New York, une ville particulièrement touchée par l'épidémie de Coronavirus. Le championnat américain est à l'arrêt et la suite de la saison 2020 de Major League Rugby a même été purement et simplement annulée. Mais, comme indiqué publiquement, un accord a été trouvé avec les présidents des franchises pour le versement intégral des salaires. Le Français touchera donc l'intégralité de ses émoluments jusqu'à la fin de son contrat, lequel arrive à échéance en juin. En attendant, le joueur a reçu un programme d'entretien physique à réaliser à domicile, avec plusieurs séances quotidiennes. En MLR, "Basta" aura donc participé à cinq matchs (trois victoires et deux défaites) pour autant de titularisations et deux essais inscrits. Il aura aussi poursuivi sa reconversion puisque, s'il a été aligné au centre pour sa première rencontre, il a ensuite disputé les quatre suivantes avec le numéro 8 dans le dos. Un poste qu'il retrouvera à Lyon.