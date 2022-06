Toulouse rugby festival : la fête du rugby démarre ce vendredi !

C’est l’événement "rugby plaisir" de cette fin de printemps ! Pour sa deuxième édition, le Toulouse Rugby Festival investira la place du Capitole, à Toulouse, à partir de ce vendredi 10 juin et jusqu’au samedi 11 juin, pour deux jours de fête et de rugby. C’est là, sur la plus belle place rose du monde, que plus de mille joueurs se retrouveront pour partager leur passion de l’Ovale, à à peine un peu plus d’un an du lancement de la Coupe du monde 2023. Le concept du Toulouse Rugby Festival est simple : il permet à tout un chacun de s’inscrire et de trouver sa place dans une équipe ou dans un groupe, afin de participer à un formidable tournoi de rugby à toucher sur le terrain spécialement installé pour l’occasion ; et/ou de prendre part à une initiation qui fera date avec les champions de France et d’Europe sur un terrain de rugby fauteuil.

L’expérience promet d’être grandiose et les inscriptions s’additionnent déjà chez les plus jeunes, les lycéens, et les étudiants qui vont en découdre sous la responsabilité d’Alain Doucet, de la Ligue Occitanie de rugby, du comité départemental 31 avec tous les entraîneurs bénévoles qui font la réussite de l’événement. Inutile de préciser qu’outre son caractère ouvert à tous, le Toulouse Rugby Festival, coorganisé par la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole, est un événement entièrement gratuit ! Il est donc urgent de constituer son équipe ou d’en rejoindre une pour participer à cette magnifique fête, parrainée par Pauline Bourdon et Imanol Harinordoquy !

Un florilège d’animations

Tous les clubs de France et de Navarre sont invités à rejoindre la fête et à participer au tournoi de "touch rugby" (inscription préalable requise). Et entre deux matchs ou une fois le jeu terminé, les animations continueront de plus belle avec, en plus de l‘initiation au rugby fauteuil aux côtés des internationaux toulousains, champions de France et d’Europe avec l’équipe de France, la présence d’un "village rugby" qui va accueillir le Bouclier de Brennus et même la prestigieuse Coupe d’Europe !

Le "village rugby" sera aussi le cadre de diverses expositions avec notamment les plus belles photos des capitaines des Coupes du monde ou une formidable collection des maillots les plus emblématiques de l’histoire du rugby. Inscrivez-vous tous, ce week-end promet de faire des étincelles !