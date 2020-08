Toulon-Stade français annulé, Valence-Romans met à pied Souquet... Les 5 infos de ce mercredi

Des joueurs du Stade français touchés par la Covid-19, le match à Toulon annulé

Via un communiqué, le Stade français a donné quelques nouvelles de ses joueurs contrôlés positifs au coronavirus, et annulé officiellement son déplacement à Toulon pour un match de préparation ce jeudi 27 août. "À la lumière des examens médicaux obligatoires pour tous les joueurs ayant été diagnostiqués positif au test RT-PCR du Covid-19, il apparait que certains d’entre eux sont porteurs de lésions pulmonaires dues au virus, a déclaré le club parisien. Ces lésions nécessitent une période de repos complet estimée pour l’instant à une semaine minimum et qui viendra s’ajouter à la quatorzaine déjà observée. D’autres examens sont actuellement en cours."

Bayonne - Agen se jouera à huis clos à Capbreton

La rencontre amicale, transformée en entraînement dirigé, opposant Bayonne et Agen aura finalement lieu ce vendredi à 18h00 au stade de Capbreton. Un nouveau rebondissement dans cette incroyable histoire puisque la rencontre initialement prévue à Tyrosse devait se disputer au stade Belascain de Bayonne, après sept refus d'autres enceintes. Cette opposition se déroulera à huis-clos mais sera diffusée sur la page Facebook de l'Aviron.

Valence-Romans met à pied un joueur suspendu depuis neuf mois

C’est par le biais d’un communiqué de presse, publié mercredi, que le club de Valence-Romans a annoncé la mise à pied à titre conservatoire de son troisième ligne Romain Souquet, en raison d’une sanction prononcée à l’encontre du joueur par l’AFLD… pour un contrôle antidopage qui remonte au 23 mars 2019 ! La sanction était tombée quelques mois plus tard, suspendant le joueur pour une durée de deux ans, du 25 octobre 2019 au 25 octobre 2021… Et cela, sans que le club soit au courant, ce dernier ne se voyant mis devant le fait accompli qu’au moment du refus d’affiliation par la FFR…

Jean-Baptiste Singer à Aurillac pour trois saisons

Le club cantalou a annoncé ce mercredi sa dernière recrue en vue de la saison 2020-2021. Il s'agit du deuxième ligne Jean-Baptiste Singer (2,00 m, 124 kg). Le joueur de 25 ans, libre cet été après quatre saisons à Biarritz, avait été mis à l'essai une semaine par le staff aurillacois. Un essai concluant, puisque le club auvergnat l'a engagé pour une durée de trois saisons.

Premiership : Nanai et Fekitoa suspendus

Après la 14e journée, deux joueurs ont été suspendus par la commission de displine. L'arrière de Worcester Melani Nanai, suite à un carton rouge obtenu après un plaquage dangereux, a été suspendu pour trois matchs. Le centre des Wasps Malakai Fekitoa, quant à lui, manquera le prochain matc contre les Warriors pour avoir obtenu trois cartons jaunes dans la saison.