Toulouse gagne à Bordeaux, La Rochelle résiste au champion... Nos pronos pour la 1ère journée

Racing 92 - Castres

Quoi de mieux pour débuter le championnat qu'un bon Racing 92 - Castres ? Ce samedi, les derniers finalistes du Top 14 se déplacent sur la très joueuse pelouse de la Paris La Défense Arena, avec l'ambition, encore une fois, de rappeler à tout le monde quelle équipe ils sont. C'est d'ailleurs avec un effectif quasi au complet, mises à part les absences d'Urdapilletta et d'Ardron, que les Tarnais se rendront en Île-de-France. Les Ciel et Blanc, de leur côté, avancent sans Gaël Fickou, touché à un genou lors de la préparation. Le combat s'annonce rude et les débats seront certainement équilibrés. Mais dans les dernières minutes, nous voyons les Castrais faire un premier gros coup.

Notre pronostic : victoire de Castres, bonus défensif pour le Racing 92

Toulon - Bayonne

Toulon a impressionné en fin de saison dernière, en réalisant une remontée folle au classement après des débuts décevants. S'ils ont finalement échoué d'un rien à se qualifier pour la phase finale, les Toulonnais sont une des équipes les plus attendues de ce début de saison. À Mayol, ils reçoivent le promu Bayonnais qui a fait une très belle impression en match amical, face à Bordeaux-Bègles notamment. Malgré cela, il risque d'être dur pour les Basques d'aller chercher un résultat sur la rade, même s'il faut se souvenir que la dernière fois que l'Aviron a joué à Mayol... il l'avait emporté face au RCT !

Notre pronostic : victoire bonifiée Toulon

Brive - Lyon

On a connu des débuts de championnats moins contraignants pour Lyon. Le LOU se déplace samedi à Brive avec pléthore de blessés dans son effectif. Ainsi, les Bamba, Tuisova, Sopoaga, Taufua ou encore Gomez-Kodela ne seront pas du déplacement en Corrèze. En plus, les internationaux Couilloud et Cretin sont trop justes pour postuler dès la reprise. Pas de quoi sauter au plafond donc, mais les Lyonnais peuvent compter sur un effectif plutôt dense, et chaque absence sera au final comblée. Côté briviste, le problème est le même avec des absences à gogo. Affaiblis, les Coujoux vont très certainement défendre leur Stadium comme ils le font toujours, mais il semble que le jeu séduisant des derniers vainqueurs de la Challenge Cup puisse faire la différence.

Notre pronostic : victoire du LOU

Pau - Perpignan

Nous ne jouons que la première journée de Top 14, il est encore un peu tôt pour parler de maintien. Surtout pour des Palois qui ont l'ambition de passer un cap cette année, en voulant se mêler à la lutte pour la qualification. Mais il n'empêche que ce duel au Hameau sera capital pour les deux équipes. Pour Perpignan, il s'agira aussi de bien débuter, et de montrer que l'avertissement de la saison dernière n'était qu'une simple frayeur. Dans un match, encore une fois, engagé, qui peut s'avérer spectaculaire, nous voyons tout de même les locaux l'emporter.

Notre pronostic : victoire de Pau

Stade français - Clermont

C'est l'heure des retrouvailles à Jean-Bouin ! Retrouvailles entre le Stade français et Clermont déjà, dans une confrontation qui rappelle la finale 2015, et retrouvailles entre joueurs. Car oui, Morgan Parra, historique de l'ASM, va retrouver les Jaunards... pour son premier match officiel sous le maillot parisien. L'anecdote a de quoi faire sourire, mais le demi de mêlée va sûrement vouloir faire des misères à ses anciens coéquipiers. De l'autre côté, Loic Godener retrouvera aussi la capitale. Dans ce duel plein de sentiments, nous donnons un avantage au Stade français, qui pourra sûrement compter sur la botte de Parra pour faire la différence.

Notre pronostic : victoire du Stade français

La Rochelle - Montpellier

Duel de champion très attendu ce samedi soir. Le récent champion d'Europe, La Rochelle, reçoit le dernier champion de France, Montpellier. Un match de gala, qui se jouera en plus entre deux équipes encore plus compétitives que l'an passé. Tous deux auteurs d'un gros recrutement, ces prétendants au titre final vont certainement se livrer une bataille d'enfer dans un stade Marcel-Deflandre en ébullition. En plus, au vu des compositions probables, il se pourrait que ce choc tienne toutes ses promesses. Au bout de la folie et du spectacle, nous donnons un infime avantage aux Rochelais.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle, bonus défensif pour Montpellier

UBB - Toulouse

Un derby de la Garonne dès la première journée, ça c'est de la balle ! L'UBB reçoit le Stade toulousain dans un match qui s'annonce éléctrique entre deux équipes devenues rivales au cours de ces dernières années. Dans un stade Chaban-Delmas à guichets fermés, les coéquipiers de Mathieu Jalibert veuent prouver à tous que les déboires de la fin de saison dernière appartiennent au passé, et qu'ils sont de nouveau en ordre de marche pour viser le titre. Toulouse, lui, veut frapper un grand coup sur la table en s'imposant en Gironde. Fort de la présence de ses cadres, Toulouse pourrait jouer un bien mauvais tour à Bordeaux...

Notre pronostic : victoire du Stade toulousain, bonus défensif pour Bordeaux-Bègles