Ryan Chapuis, troisième ligne du Stade français :

"Ce point de bonus défensif fait du bien à la tête. Cela aurait été dur de repartir sans rien. Il nous faut ramener plus de points de nos déplacements. On n’avait pas réussi jusqu’à présent à le faire."

Laurent Sempéré, entraîneur des avants du Stade français :

"On était revenu bredouille jusqu’à présent. Cette fois, on est récompensé avec un point. Je suis surtout satisfait de la manière dont on est allé le chercher dans des conditions difficiles. Dommage que l’on n’a pas été assez tueur en première mi-temps…"