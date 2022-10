L'USAP devait comptablement se retrouver afin d'exprimer d'autres considérations. Le dernier échec à Bayonne était porteur d'espoirs légitimes malgré l'immense déception. Mais les efforts consentis pouvaient ouvrir une nouvelle ère, celle de la révolte. Face à des Lyonnais qui avaient pratiqué un turn-over massif, l'occasion était belle pour s'extirper des profondeurs du classement. Et l'exemple venait encore une fois de l'inusable capitaine Acebes, véritable catalyseur des Usapistes, pour marquer en force le premier essai de la rencontre (10-0, 24 ème). Dominateurs au sol et sur les collisions, les locaux s'évertuaient à aérer leurs possessions afin d'étirer des Lyonnais plus lourds.

Aimé-Giral ne tardera pas à vibrer avec une percée magistrale de l'arrière d'un jour Tedder, auteur d'une course de 60 mètres pour déposer toute la défense du LOU (15-0, 26 ème). Du cousu main, alors que Perpignan évoluait à ce moment de la partie à 14 suite à un carton jaune écopé par Écochard. La réaction d'orgueil parviendra pour les hommes de Xavier Garbajosa. Après quelques opportunités laissées en route, c'est finalement le jeune Charcosset qui forcera la décision au près (15-7, 34 ème). Un écart réduit et en adéquation avec un premier acte où les deux formations auront proposé un volume de jeu important, un appel pour la seconde période aussi qui s'annonçait du coup un peu plus indécise.

Des contres meurtriers

Avec une volonté de tous les instants, Perpignan poursuivait son travail de sape. Deghmache foudroyait les défenseurs lyonnais, sur une merveille de course en contre et un score qui gonflait déjà (25-7, 50 ème). De quoi sonner les Lyonnais ? Pas forcément, avec une entrée du banc de touche performant et impactante. Tuisova tout d'abord avec sa puissance naturelle (25-14, 55 ème) puis Regard sur une passe sautée d'école de Maraku (25-21, 65 ème) donneront des sueurs froides aux locaux. Malgré un investissement et une générosité perceptibles, c'est bel et bien les Lyonnais qui finissaient en trombe.

Mais un action anodine viendra sceller les ultimes minutes. Sur un chandelle de Mc Intyre, Tuisova tergiverse et effectue la faute de main, alors que Monsieur Dufort accordait la pénalité pour un ballon conservé illicitement. Tedder ne se faisait pas prier pour faire chavirer tout un stade et sceller le score dans le marbre ou presque (28-21, 79 ème). Malgré une dernière frayeur, l'USAP conservait son avantage et Tedder partait tranquillement dans son en-but pour conclure la rencontre à la sirène. Perpignan retrouve le sourire avant un calendrier soutenu et le prochain déplacement au Racing 92. Lyon cède du terrain sur les qualifiables et devra réagir dans le prochain duel qui l'opposera à Castres dans son antre du Matumt Stadium.