Notamment grâce à un gros début de match et trois essais marqués en moins de vingt minutes, les Bleues ont facilement disposé de l'Afrique du Sud. Une victoire finale bonifiée sur le score de 40-5 pour les joueuses de Thomas Darracq qui lancent parfaitement leur Coupe du monde.

Après le succès face à Brive (47-0), le manager du Rugby Club Toulonnais s'est exprimé sur la venue, lors du prochain exercice, de l'actuel troisième ligne centre du Stade toulousain. En milieu de semaine, le club frappé au muguet a annoncé la venue prochaine de Selevasio Tolofua. À 25 ans, l'international français a décidé de donner un nouveau cap à sa carrière en quittant Toulouse pour rejoindre son grand frère, Christopher, sur la Rade.

Selevasio Tolofua - ToulouseMidi Olympique

Le gouvernement a présenté son plan de sobriété énergétique ce jeudi. Un volet est consacré au sport, puisque l'une des mesures phares prévoit de réduire de 30 à 50% le temps d'éclairage avant et après les matchs professionnels.

Le rugby semi-professionnel et amateur est de retour après une semaine de pause. En Nationale, on notera l'exploit de Suresnes et un Rennes frustré. En Nationale, Auch a été tenu en échec, Graulhet surprend. En Fédérale 1, Mauléon fait le boulot, Agde s'impose largement. Enfin en Fédérale 2, Layrac a littérallement étrillé Hendaye.

Lyon - Bordeaux

En clôture de cette sixième journée, le LOU, qui recevait l’Union Bordeaux Bègles, s’est imposé 36-21. Grâce à cette victoire importante, les joueurs entraînés par Xavier Garbajosa, désormais dixièmes, ne sont plus qu’à un point de la sixième place. L’UBB, de son côté, est douzième.

