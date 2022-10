Poule 1

A Bourges, le leader Genève n'a pas fait de détail. En s'imposant 29-0, l'équipe suisse garde la première place de la poule 1. Du côté de Nuits-Saint-Georges, le début de saison est presque similaire. Avec leur courte victoire de 3 points face à Chartres (22-19), les Nuitons conservent leur invincibilité. Bon dernier, Bourges comptabilise toujours zéro point.

Orléans - Drancy : 29-6

Saint-Denis - Paris Université Club : 23-9

Bourges - Genève : 0-29

Beauvais - Annecy : 27-15

Sarcelles - Gennevilliers : 27-16

Nuits-Saint-Georges - Chartres : 22-19

Poule 2

Tous deux à domicile, Agde et Issoire enchainent une quatrième victoire de rang et occupent respectivement les deux premières places de la poule 2. En s'imposant largement devant son public face à Tricastin (34-0), Berre-l'Etang complète le podium. Dernier et avant-dernier, Céret et Meyzieu n'ont toujours pas gagné.

Annonay - La Valette : 23-17

Châteaurenard - Céret : 12-10

Agde - Meyzieu : 41-0

Issoire - Villefranche-sur-Saône : 36-27

Gruissan - Grasse : 12-10

Berre-l'Etang - Tricastin : 34-0

Poule 3

Avec 4 victoires en autant de matchs, Valence-d'Agen et Pamiers sont en tête de la poule 3. Derrière, Castelsarrasin, L'Isle-Jourdain et Saint-Sulpice-sur-Lèze se disputent la 3ème place. Victorieux de Castanet-Tolosan (36-20), Mazamet occupe la 6ème place.

Castelnaudary - L'Isle-Jourdain : 0-6

Toac-Toec - Pamiers : 25-27

Mazamet - Castanet-Tolosan : 36-20

Lavaur - Castelsarrasin : 30-33

Saint-Sulpice-sur-Lèze - Lombez-Samatan : 16-14

Valence-d'Agen - Tulle : 20-15

Poule 4

A l'issue d'un derby serré face à Nafarroa (16-13), Mauléon conforte sa place de leader de la poule 4. A l'inverse, largement battu par Langon (22-0), Barbezieux est dernier avec zéro point. Du côté de Nantes, la courte victoire obtenue sur le pré de Bergerac permet de reprendre la troisième place.

Mauléon - Nafarroa : 16-13

Bergerac - Nantes : 9-11

Bagnères-de-Bigorre - Oloron : 23-12

Salles - Gujan-Mestras : 30-20

Langon - Barbezieux-Jonzac : 22-0

Peyrehorade - Saint Médard en Jalles : 31-14