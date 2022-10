Peu de monde aurait misé sur Suresnes avant cette cinquième journée, et pourtant. Les Suresnois ont réussi la performance majuscule de faire tomber Bourgoin sur sa pelouse de Pierre-Rajon. Ce revers marque un coup d'arrêt pour les Berjalliens, qui n'avaient toujours pas connu la défaite cette saison. Le CSBJ est ejecté du podium au profit de Dax, qui poursuit sa belle aventure avec un succès bonifié face à Cognac-Saint-Jean-d'Angély.

Devant, Bourg-en-Bresse s'est sorti de justesse du piège rennais. Les Bressans se sont imposés d'une petite unité (13-12) en Bretagne et occupent le deuxième place à l'issue de la cinquième journée. En tête, on retrouve encore et toujours Valence-Romans. Les Drômois poursuivent leur sans-faute après être allé battre Narbonne dans l'Aude 26-19. Après un premier acte plus que compliqué, les leaders ont fait parler leur puissance pour prendre la mesure des Narbonnais.

En de fond de grille, Nice est toujours en plein doute. Les Azuréens ont été accrochés sur leur terrain par Albi au bout de l'ennui 6-6. Derrière, Chambéry ne décolle toujours pas non plus avec un revers à Blagnac, tandis que Rennes et Cognac-Saint-Jean-d'Angély sont décrochés et possèdent déjà six points de retard sur Chambéry, douzième.

L'ensemble des résultats de cette 5ème journée :

Rennes - Bourg-en-Bresse : 12-13

Hyères-Carqueiranne - Tarbes : 21-16

Narbonne - Valence-Romans : 19-26

Nice - Albi : 6-6

Bourgoin-Jallieu - Suresnes : 27-32

Blagnac - Chambéry : 20-9

Dax - Cognac-Saint-Jean-d'Angély : 34-12

Le programme de la 6ème journée :

Bourg-en-Bresse - Hyères-Carqueiranne : vendredi à 19h30

Tarbes - Narbonne : samedi à 19h

Valence-Romans - Nice : samedi à 19h

Albi - Bourgoin : samedi à 18h

Suresnes - Dax : samedi à 18h

Chambéry - Rennes : dimanche à 15h

Cognac-Saint-Jean-d'Angély - Blagnac : dimanche à 15h