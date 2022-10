Une semaine parfaite ! En plus de frapper fort sur le terrain avec une large victoire face à Brive, les Rouge et Noir ont également réalise un gros coup sur le marché des transferts. En milieu de semaine, le club frappé au muguet a annoncé la venue prochaine de Selevasio Tolofua. À 25 ans, l'international français a décidé de donner un nouveau cap à sa carrière en quittant Toulouse pour rejoindre son grand frère, Christopher, sur la Rade.

Face à la presse, Franck Azéma était heureux de ce recrutement et a salué l'engagement de Bernard Lemaître : "C’est une super nouvelle pour le club. C’est un joueur international. On avait besoin d’un troisième ligne centre. Il est jeune, en pleine force de l’âge. C’est un super recrutement pour l’avenir. Notre président a envoyé un message fort. On a un projet consistant sur l’avenir. On a envie d’enrôler des garçons de qualité pour étoffer l’équipe."