"Le temps est père de vérité" voilà ce qu'a tweeté Gonzalo Quesada ce mardi soir. Un message accompagné du mot "Patience", sans vraiment plus d'explication, mais qui pourrait se rapprocher de l'actualité concernant son club. En effet, on apprenait ce dimanche que Laurent Labit, actuel entraîneur de l'attaque du XV de France, devrait quitter Marcoussis pour le club de la capitale après la coupe du Monde 2023. Une nouvelle qui forcément ne devrait pas ravir l'actuel patron de l'équipe championne de France en 2015.

Fragilisé premièrement par cette future arrivée, c'est aussi et surtout sportivement que le technicien argentin est en difficulté. En effet, le club des Soldats roses se place actuellement treizième du championnat (avec 9 points comme 6 autres équipes) et reste sur deux défaites. Une situation compliqué pour lui et c'est peut-être la raison de ce tweet.