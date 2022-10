Simone, Penaud, Delguy, Raka… Pendant plus d’un mois, le public clermontois a presque oublié que son meilleur centre de la saison passée était à l’infirmerie. Conquis par la technique de l’Australien et le dynamisme de l’Argentin, les Auvergnats ont retrouvé samedi soir le tank Moala. Si ses percussions ont fait mal en fin de rencontre, George Moala sera le principal centre d’attraction de l’ASM ce samedi, à Castres.

"J’aurais aimé jouer davantage face à Bordeaux, mais c’était bon de revenir. Ma période de convalescence a été dure et je n’avais qu’une envie : rejouer. J’espère jouer quatre-vingt minutes ce week-end (rires) !" explique le centre néo-zélandais. Face à Vilimoni Botitu et Adrea Cocagi, George Moala devrait être servi. L’ancien All Black (4 sélections) a encore en mémoire la dernière victoire clermontoise dans le Tarn, en novembre 2020.

Top 14 - Paul Jedrasiak (Clermont) face à Castres en 2020.Icon Sport

Ce soir-là, les hommes de Franck Azéma avaient infligé une lourde défaite (14-40) à une équipe castraise bien loin de ses rendements actuels. "Malgré l’atmosphère, ce jour-là nous avions répondu en tant que groupe. On était extrêmement concentré sur notre partition" se rappelait le centre clermontois. En plus de lancer sa saison sur la pelouse de Pierre-Fabre, George Moala aura également en tête l’idée de performer pour rejoindre les Tonga.

L’ambition d’un Mondial avec les Tonga

Cette semaine, Moala s’est entraîné à Istres avec les Tonga dans le cadre d’un rassemblement avant la tournée de novembre. Celui qui n’a plus porté le maillot des All Blacks depuis 2016 est éligible à la sélection tonguienne grâce à ses parents. "Cela m’a fait du bien de revoir certains coéquipiers cette semaine. Tout le monde suit le même cap de la Coupe du monde en France et j’espère faire partie de cette aventure. Je veux représenter mes parents et mon héritage. En novembre, nous allons jouer contre l’Espagne et le Chili, c’est drôle car je ne savais même pas que le Chili avait une équipe de rugby !" s’est amusé Moala.

Par Clément LABONNE