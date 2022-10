Sur courant alternatif depuis le début de la saison (trois victoires, trois défaites), jamais le Castres olympique n’était parvenu à enchaîner deux succès d’affilée. C’est désormais chose faite. Tenu en échec à la pause (16-16), le CO a finalement fait la différence grâce à une bonne dernière demi-heure.

Au stade Pierre Fabre, Benjamin Urdapilleta, côté castrais (4e, 20e) et Gaëtan Germain (8e, 23e), chez les Basques, faisaient évoluer le tableau d’affichage en début de match. Si le score était de parité (6-6) à la moitié de la première période, le CO dominait globalement les débats. Pénible dans les rucks, à l’image de ces deux ballons grattés par l’ancien bayonnais Asier Usarraga (12e, 27e), mais sanctionné en mêlée fermée (11e, 22e), le club local multipliait les temps forts dans le camp adverse. Et c’est peu avant la demi-heure de jeu qu’Adrea Cocagi, bien servi par Gauthier Doubrère, filait inscrire le premier essai du match (13-6, 26e).

Gaëtan Germain (13-9, 35e), puis Benjamin Urdapilleta (16-9, 39e) faisaient ensuite évoluer le score et, juste avant la pause, Bayonne égalisait. En difficulté sur les réceptions des coups d’envoi, Kaminieli Rasaku se montrait cette fois adroit, pour capter une passe au pied de Jason Robertson, raffûter Benjamin Urdapilleta, et aplatir en coin. Son arrière, Gaëtan Germain, assurait la transformation et ramenait l’Aviron à hauteur de Castres (16-16).

22 points pour Benjamin Urdapilleta

Le CO, au retour des vestiaires, manquait complètement son entame de seconde période. Gauthier Maravat commettait un en-avant sur le renvoi. L’Aviron obtenait une pénalité sur la mêlée qui suivait, et Gaëtan Germain donnait l’avantage aux siens pour la première fois du match (16-19, 43e). Ce même Maravat, coupable d’une obstruction sur Muscarditz lors de l’action suivante, offrait à Germain une nouvelle pénalité abordable. Mais l’arrière basque connaissait un second échec (45e), après celui survenu en première période (16e). Néanmoins, l’Aviron poursuivait ses efforts et, après un bon jeu au pied de Robertson, suivi d’une montée défensive de Rasaku, Dumora, sous pression, effectuait une passe en-avant.

Bayonne se retrouvait alors avec une mêlée à cinq mètres de l’en-but adverse, mais le club basque était pénalisé, suite à un hors-jeu de Kaminieli Rasaku (49e). Le tournant du match. Car dans la foulée, Castres rentrait dans les 22 mètres bayonnais et Rasaku se mettait à la faute, avec un en-avant jugé volontaire sur une sautée de Julien Blanc pour Filipo Nakosi. Après avoir fait appel à la vidéo, M. Blasco-Baqué optait pour la double peine : carton jaune à l’encontre de l’ailier bayonnais et essai de pénalité (23-19, 51e).

Profitant de leur supériorité numérique, les locaux prenaient le large grâce à une pénalité (26-19, 53e), puis un drop lointain de Benjamin Urdapilleta (29-19, 54e). Maxime Machenaud, après l’heure de jeu, redonnait espoir aux Basques (29-22, 63e), mais Urdapilleta remettait son équipe à l’abri (32-22, 70e).

Dans une fin de match où l’Aviron, en difficulté en touche, n’arrivait pas à conserver le ballon, Castres s’offrait un troisième essai lorsque Geoffrey Palis aplatissait un coup de pied à suivre d’Urdapilleta (39-22, 75e). Le CO n’était alors plus qu’à un essai du bonus offensif. Mais ne parvenait pas à franchir une nouvelle fois l’en-but basque et devait se contenter d’une victoire à quatre points.