Bordeaux - Stade français

A Chaban-Delmas, les Girondins doivent faire taire les critiques. Battus de peu la semaine dernière par Bayonne (20-15), les hommes de Christophe Urios accueillent ce week-end le Stade français. Revanchards, les Bordelais pourront compter sur le retour de certains cadres, à l'instar de leur pilier Jefferson Poirot. Du coté des Parisiens, ce déplacement s'annonce périlleux. Comme souvent en ce début de saison, Gonzalo Queasada et son staff devront composer avec une infirmerie bien remplie. Blessé la semaine dernière à l'entraînement, Joris Segonds devrait notamment laisser une nouvelle fois sa place au jeune ouvreur Léo Barré.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux

Qui va s'imposer ? Sondage 4771 vote(s) Bordeaux-Bègles Match nul Stade Français

Brive - Bayonne

Et si ce match était déjà décisif pour le maintien ? 12ème du Top 14, Brive reçoit l'Aviron Bayonnais, fraîchement promu en première division. Alors que les Basques font l'effet de surprise en ce début de saison, avec notamment des victoires contre le Racing 92 et Bordeaux à Jean Dauger, ce match semble déjà capital pour les Corréziens. Malgré une infirmerie toujours bien garnie, Brive se doit de l'emporter pour ne pas dégringoler au classement. Et même si les Bayonnais sortent tout juste d'une victoire sur le fil contre Bordeaux, les Brivistes devraient s'imposer devant leur public.

Notre pronostic : victoire de Brive

Qui va s'imposer ? Sondage 4894 vote(s) Brive Match nul Bayonne

Perpignan - Castres

Victorieux pour la première fois de la saison la semaine dernière contre Toulon (19-13), Perpignan accueille un Castres Olympique qui reste sur une courte victoire face à Brive. Cette rencontre, qui s'annonce disputée, verra le CO évoluer sans son demi de mêlée Jeremy Fernandez, victime d'une rupture des ligaments croisés. Dans ce contexte, à Aimé Giral, il y a de fortes chances que l'issue du match se dessine dans les derniers instants. Et à ce petit jeu, les Tarnais ont prouvé à de maintes reprises qu'ils étaient souvent les plus forts. En cas de victoire, les derniers finalistes du Top 14 pourraient d'ailleurs enchaîner deux victoires consécutifs, une première en cette entame de championnat.

Notre pronostic : victoire de Castres, bonus défensif pour Perpignan

Qui va s'imposer ? Sondage 4735 vote(s) Perpignan Match nul Castres

Clermont - Lyon

Sensation de la dernière journée avec sa victoire face à La Rochelle (22-13), Clermont retrouve le sourire. Pour leur deuxième match consécutif à la maison, les hommes de Jono Gibbes reçoivent le Lou, l'occasion de confirmer leur forme du moment. Si la rencontre devrait être serrée entre les deux prétendants aux phases finales, les Asémistes pourront profiter d'un Marcel Michelin plein pour rentrer dans le match. Les Lyonnais, qui ont pour le moment du mal à voyager, pourraient poser certains problèmes aux Jaunards s'ils arrivent à reproduire certaines séquences du week-end dernier.

Notre pronostic : victoire de Clermont, bonus défensif pour Lyon

Qui va s'imposer ? Sondage 4623 vote(s) Clermont Match nul Lyon

Pau - Toulon

Venir gagner au Hameau n'est jamais chose aisée, et ce n'est pas les Toulousains qui diront le contraire. Pour cette 5ème journée de championnat, la Section Paloise reçoit des Varois pour le moment un brin décevants. Défaits lors de la précédente journée à Perpignan, les Toulonnais pâtissent des blessures de certains de leurs joueurs cadres. Les Pallois, qui doivent eux engendrer un maximum de points à domicile pour assurer le maintien, pourraient justement profiter de cette méforme des joueurs du RCT.

Notre pronostic : victoire de Pau

Qui va s'imposer ? Sondage 4587 vote(s) Pau Match nul Toulon

La Rochelle - Racing 92

Battus pour la première fois de la saison lors de la précédente journée, les Rochelais devraient se rattraper à la maison contre le Racing 92. Le champion d'Europe en titre devra cependant faire sans Antoine Hastoy et Pierre Popelin, tous deux blessés. Tawera Kerr-Barlow, Brice Dulin et Jules Le Bail sont quant à eux incertains. Mais malgré ces absences, les Franciliens, qui sortent tout juste d'un déplacement compliqué à Toulouse, pourraient bien repartir de Marcel Desflandre bredouilles.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Qui va s'imposer ? Sondage 4462 vote(s) La Rochelle Match nul Racing 92

Montpellier - Toulouse

Gros choc de cette 5ème journée de Top 14, le champion de France en titre accueille sur ses terres le Stade toulousain. Avec une entame de championnat basée sur les mêmes standards que le saison dernière, Montpellier enchaîne les prestations de qualité. A la maison, les Cistes devraient être en mesure de faire le travail et pourraient en cas de victoire distancer les Rouge et Noir, qui sont actuellement co-leader avec eux. Pour le Stade toulousain, qui voyagera sans Antoine Dupont, Anthony Jelonch et Peato Mauvaka, une victoire dans l'Hérault semble difficile à obtenir.

Qui va s'imposer ? Sondage 4750 vote(s) Montpellier Match nul Toulouse

Notre pronostic : victoire de Montpellier