"Montpellier est le gros du championnat en ce moment, on va pouvoir se mesurer à ce qui fait de mieux en Top 14 cette année" lançait Virgil Lacombe en conférence de presse, deux jours avant le déplacement dans l'Hérault. Et après les quatre premières journées de Top 14, il est difficile de contredire l'entraineur assistant des avants du Stade Toulousain. Seulement battus lors de la première journée par La Rochelle (26-22), les hommes de "PSA" déroulent. Sans certains de leurs cadres, les Stadistes devront réaliser un exploit s'ils souhaitent s'imposer sur la pelouse du GGL Stadium. Un défi certes de taille, mais pas irréalisable selon le staff haut-garonnais : "Notre effectif permet d'intégrer plusieurs joueurs, de faire tourner selon les semaines. [...] Quelle que soit notre équipe, on a les armes pour rivaliser avec eux."

Après avoir récupéré Thibaud Flament la semaine dernière, les Toulousains pourront s'appuyer sur Yannick Youyoutte, revenu après 6 mois de convalescence. "Le retour de Yannick va nous faire du bien, surtout après la suspension de Richie Arnold. On a tout intérêt de retrouver des joueurs évoluant en deuxième ou troisième ligne expliquait Virgil Lacombe avant d'aborder les points forts et axes de progression du pack Rouge et Noir. On est satisfait de notre défense en touche. On a réussi à voler des ballons et à en contrer certaines. Sur la mêlée, je pense qu'on est dans le vrai. Forcément on a encore des réglages à faire avec les nouveaux joueurs et ceux qui reviennent."

Top 14 - Stade ToulousainIcon Sport

Un défi de taille

Avec un effectif largement remanié, la tâche s'annonce difficile pour Toulouse. En l'absence des cadres, les jeunes, à l'image des frères Retière alignés à la charnière, auront de lourdes responsabilités. Lors du dernier déplacement à Pau, où plusieurs titulaires étaient mis au repos, les Rouge et Noir avaient baffouillé leur rugby et s'étaient inclinés 26-16. Une prestation marquée par un cruel manque d'engagement et d'envie. Et pour inquiéter les Cistes, il faudra rendre une toute autre copie. "Au-delà du rugby, l'état d'esprit montpelliérain sera un adversaire de taille. Ils ont créé un groupe solide, reste à voir quelle équipe sera capable de casser leur dynamique" confiait Virgil Lacombe, conscient de l'énorme défi qui attend ses joueurs.

Victorieux la saison passée en terres héraultaises, le Stade toulousain revient cette année avec un tout autre XV de départ. Avec comme seuls rescapés Marchand, Lebel et Bonneval, le manque d'expérience pourrait jouer des tours au quintuple champion d'Europe. Si cette équipe rajeunie permet d'anticiper sur les périodes où les internationaux seront indisponibles, ramener des points du GGL Stadium ne sera pas une mince affaire. A moins que, secoué par les récentes histoires extra-sportives, l'ogre montpelliérain commette des erreurs inhabituelles... De quoi offrir suffisamment d'opportunités à la jeune garde toulousaine ?

Par Philippe Girardie