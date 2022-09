Le demi d'ouverture Thomas Darmon et le pilier Enzo Forletta devront s'expliquer devant la justice pour des faits de violences aggravée (passage à tabac) comme l'écrit Midi Libre. En cause, une altercation entre un de leurs coéquipiers Pierre Lucas et un couple présent dans l'établissement de l'Australian Bar. Le joueur du MHR aurait eu un comportement déplacé avec la femme du couple et une bagarre s'en serait suivi entre les deux joueurs concernés et l'homme du couple. Durant l'echauffourée, le client a eu la machoire cassée (dix jours d'incapacité temporaire de travail). Le vigile, qui serait intervenu, aurait eu le nez cassé entraînant deux jours d'ITT.

Les deux parties s'accusent l'une et l'autre d'avoir initiée la bagarre mais pour l'instant, le jugement n'est pas prononcé. Les joueurs du MHR comme l'autre client du bar sont convoqués devant le tribunal correctionnel en février prochain pour s'expliquer des faits. Le club héraultais a communiqué de son côté : "Cette garde à vue, qui a pris fin plus tard dans la journée, donne suite à l’agression dont l’un des joueurs a été victime cet été dans un établissement de nuit montpelliérain et dont les circonstances restent à éclaircir. Le Montpellier Hérault Rugby se tient aux côtés de ses joueurs, qui ont toujours témoigné d’un comportement exemplaire sur le terrain comme en dehors et n’ajoutera aucun commentaire dans l’attente du jugement."