Ingénieur de métier, Trainini dirigera ainsi sa toute première finale de Top 14.

"Il a accompli une remarquable saison sur le plan national, mais aussi sur le plan international, où il a fait son entrée à World Rugby dans le 6 Nations ou encore lors des Coupes d’Europe avec d’excellents retours des sélectionneurs. Il a toutes les compétences et l’expérience nécessaires pour arbitrer cette rencontre, qui sera assurément un grand match et démontre qu’un arbitre non professionnel peut aussi se hisser au niveau des plus grands", a déclaré Franck Maciello, patron des arbitres français.