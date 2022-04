Les matchs :

Samedi 2 avril : Castres - Toulouse à 15h

Samedi 2 avril : Biarritz - Pau à 17h

Samedi 2 avril : Clermont - Brive à 17h

Samedi 2 avril : Lyon - Toulon à 17h

Samedi 2 avril : Perpignan - Montpellier à 17h

Samedi 2 avril : Bordeaux - La Rochelle à 21h05

Dimanche 3 avril : Racing 92 - Stade français à 21h05

Les arbitres :

Castres - Toulouse : R.Poite assisté de MM A. Marbot et N.Bridoux. Vidéo: L.Sclafer

Biarritz - Pau : J.Dufort assisté de MM V.Blasco baque et C.Bats. Vidéo : C.Lafon

Lyon - Toulon : C.Marchat assisté de MM S. Minery et S. Crapoix

Clermont - Brive : T.Charabas assisté de MM V.Praderie et F.Masse. Vidéo: D.Grenouillet

Perpignan - Montpellier : Craig Evans (Gallois) assisté de MM L.Ramos et T. Mallet.

Bordeaux-Bègles - La Rochelle : Nika Amashukeli (Géorgien) assisté de MM B.Rousselet et L.Millotte

Racing 92 - Stade français : Andrew Brace (Irlandais) assisté de MM L.Cayre et A. Blondel

Les commentateurs :

Samedi 2 avril

Castres / Toulouse : 15h en direct sur Canal +

Commentaires : Philippe Groussard / Marie Alice Yahé / Arthur Bourdeau

MULTIRUGBY : 16h50 sur Canal +

Multirugby : Jean-Baptiste Esculié

Consultant : Mathieu Blin

Lyon - Toulon : 17h en Multiplex

Commentaire sur site : Philippe Fleys / Romain Magellan

Commentaire en cabine : Thibault Martinez-Delcayrou

Biarritz - Pau : 17h en Multiplex

Commentaire sur site : Nicolas Souchon / Romain Amalric

Commentaire en cabine : Thomas Glavany

Perpignan - Montpellier : 17h en Multiplex

Commentaire sur site : Nicolas Dupin de Beyssat / Thomas Perotto

Commentaire en cabine : Nicolas Fontaine

Clermont - Brive : 17h en Multiplex

Commentaire sur site : Gaspard Augendre / François Plisson

Commentaire en cabine : Thibault Geffrotin

Bordeaux-Bègles - La Rochelle : 21h05 en direct sur Canal+

Commentaire : Bertrand Guillemin / Xavier Garbajosa / Romain

Dimanche 3 avril

Racing - Paris : 21h05 en direct sur Canal +

Commentaire : Eric Bayle / Marc Lièvremont / Philippe Fleys

Le choc du week-end : Racing - Stade français

Cette affiche de la 22ème journée est capitale pour les deux équipes dans l'optique d'une place dans le top 6, d'ici la fin de saison. Même si forcer de constater, que les Racingmen sont dans une bien meilleure posture. Ejecté des places qualificatives pour les phases finales le week-end dernier, les ciels et blancs auront sans doute à coeur de retrouver leur dû. Et quoi de mieux que de la reprendre face à l'ennemi et voisin de toujours ? Surtout que si les hommes de Gonzalo Quesada venaient à s'incliner, les chances de décrocher un top 6 pourraient définitivement s'envoler. Dans ces conditions, il ne fait nul doute que les deux équipes nous livreront une grande bataille.

La stat' : 8, le nombre d'essais inscris par le Stade français à l'extérieur

Tout le long de la saison, les performances des Parisiens loin de leurs terres, n'ont jamais été couvertes de louanges et ce n'est pas pour rien ! En effet, les hommes de Gonzalo Quesada n'ont inscrit que huit essais en dix matchs de Top 14. Ce qui classe le club de la capitale bon dernier dans cet exercice. Une statistique pour la moins frappante quand on voit qu'ils en ont marqué pas moins de 34 à Jean-Bouin. Avec l'absence de Waisea, le meilleur marqueur du championnat (8 essais), les chances de voir Joris Segons et sa bande applatir le cuir derrière la ligne ciel et blanche sont plus que jamais infimes.